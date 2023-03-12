Серия А. «Рома» проиграла «Сассуоло» в матче с 7 голами и упустила шанс подняться в топ-3

«Рома» проиграла «Сассуоло» (3:4) в матче 26-го тура Серии А.
Римский клуб играл в меньшинстве весь второй тайм.
«Рома» упустила возможность подняться на третье место и осталась пятой в Серии А.
Италия. Серия А. 26-й тур
Голы: 0:1 – Лорьенте, 13; 0:2 – Лорьенте, 18; 1:2 – Залевски, 26; 1:3 – Берарди (с пенальти), 45+4; 2:3 – Дибала, 51; 2:4 – Пинамонти, 75; 3:4 – Вейналдум, 90+5.
Удаления: Кумбулья, 45+3 – нет.
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Источник: «Бомбардир»