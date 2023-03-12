Федотов прокомментировал крупную победу ЦСКА над «Крыльями Советов»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов оценил матч 19-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

«Хорошо начали эту игру, нападающие сделали свое дело. Антон Заболотный забил из непростой позиции. Уже к перерыву сделали необходимый задел, все сложилось для нас благоприятно.

Во втором тайме играли по счету, использовали пространство. Но случались моменты потери концентрации, когда мы позволяли сопернику создавать на своей половине поля. В этих тяжелых погодных условиях команда старалась, показывала хорошее движение. Провели много замен, выпустили на поле тех игроков, которые испытывали некий дискомфорт при подготовке к матчу. В концовке могли еще забивать, но не получилось», – сказал Федотов.

В марте команды сыграют между собой еще дважды – в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.

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