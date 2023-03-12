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    Малком высказался о бомбардирской гонке с Промесом

    Нападающий «Зенита» Малком высказался об участии в гонке бомбардиров сезона РПЛ.

    • Бразилец делит лидерство с Квинси Промесом из «Спартака» – у обоих по 16 голов.

    «Вы знаете, у меня нет особенной мотивации в том, чтобы гнаться за кем-то или стараться выиграть гонку бомбардиров. Я приехал в «Зенит» не за индивидуальными наградами, а за командными трофеями. Индивидуальные призы забываются, а то, что остаeтся в памяти — победы команды, титулы, кубки. Я уже достаточное количество их здесь завоевал и хочу продолжать. Для меня это самое важное.

    Командное всегда будет выше индивидуального. Если удастся выиграть эту гонку, то классно. Нет — буду счастлив, если команда финиширует первой», – сказал Малком.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    12.03.2023 17:26
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +7964

      Томик 12 марта, 20:16

      Кто тебе сказал, что это гонка? Это ты на светофоре газуешь, а Промес просто покататься выехал вечерком.

      2
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      Рейтинг: +5893

      Павелий > Томик 12 марта, 20:49

      Причём газует в прямом и переносном смыслах слова! =)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8102

      nik55 12 марта, 18:18

      ты приехал за деньгами а не за трофеями

      7
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      Рейтинг: +1212

      Suvorov51 12 марта, 18:16

      Ну что надо подарок от России отрабатывать, хотя какой подарок паспорт купил ПРОМКВАС, научись выговарить по русски" Я помойка"

      2
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      Рейтинг: +4079

      raritet > Suvorov51 12 марта, 18:49

      Суворов, друг ты мой. Нужно уважать всех : независимо от национальности, принадлежности. Мне , например , трудно представить себе, что я начал бы оскорблять человека только на том основании, что он играет за московский клуб, или является его болельщиком. А то, что человек приехал заработать денег, это и так понятно всем. Все эти Промесы, Малкомы- просто работники по найму. Нужно сказать им спасибо, когда они качественно выполняют свою работу.

      6
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      Рейтинг: +1212

      Suvorov51 > raritet 12 марта, 19:13

      Милый ты мой его ни кто не оскорблял, просто смешно как вы хотите все повернуть на оскорбления, сказо только что надо учить русский если купил паспорт

      0
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      Рейтинг: +1212

      Suvorov51 > Suvorov51 12 марта, 19:13

      А в основном прекрасная маркиза

      1
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      Рейтинг: +267

      KLINSI > Suvorov51 12 марта, 21:14

      научись выговарить по русски" Я помойка"

      Ты научился?
      И ты этим гордишься?
      Странный ты чувак.

      4
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      Рейтинг: +3804

      lordmrv 12 марта, 18:00

      Научили его болотные трындеть. Вот что значит попасть газпрёмовскую помойку.

      6
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      Рейтинг: +4900

      neveldomha > lordmrv 12 марта, 20:11

      Трындеть, это не хрюкать.

      0
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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 12 марта, 17:54

      Малком с игры забивает. А Свинси Промяс половину голов с левых судейских пенальти. Гыгыгы

      6
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      Рейтинг: +12558

      R_a_i_n 12 марта, 17:44

      Я приехал в «Зенит» не за индивидуальными наградами а за 7-ю лимонами в год))

      4
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      Рейтинг: +26808

      slavutiq70 12 марта, 17:39

      Лукавит ...всем спортсменам важны и личные достижения . тем более когда чемпионства заранее обеспечены Газпромом мечты ....

      5
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      Рейтинг: +3066

      fakeid > slavutiq70 12 марта, 17:41

      можно подумать, промес как-то иначе сказал бы

      5
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