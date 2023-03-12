Малком высказался о бомбардирской гонке с Промесом

Нападающий «Зенита» Малком высказался об участии в гонке бомбардиров сезона РПЛ.

Бразилец делит лидерство с Квинси Промесом из «Спартака» – у обоих по 16 голов.

«Вы знаете, у меня нет особенной мотивации в том, чтобы гнаться за кем-то или стараться выиграть гонку бомбардиров. Я приехал в «Зенит» не за индивидуальными наградами, а за командными трофеями. Индивидуальные призы забываются, а то, что остаeтся в памяти — победы команды, титулы, кубки. Я уже достаточное количество их здесь завоевал и хочу продолжать. Для меня это самое важное.

Командное всегда будет выше индивидуального. Если удастся выиграть эту гонку, то классно. Нет — буду счастлив, если команда финиширует первой», – сказал Малком.

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