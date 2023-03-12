Соболев: «Забью 100 голов за «Спартак», как и Промес»

незасчитанные тоже посчитал))Как Пеле , который приписал себе голы, которые забил на пляже в матчах против моряков))Соболев лоханулся, забыл посчитать голы на тренировке в двухсторонке 3 на 3 - тогда бы Пеле обошел уже))
Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассчитывает на 100 голов за команду.
— Квинси Промес забил 100 голов за «Спартак». Можете представить, что забьете столько же?
— Да. Я забью. Думаю, это дело времени.
— Через сколько лет?
— Я три года в «Спартаке». У меня 42 гола плюс незасчитанных штук шесть. Цели забить сто голов у меня нет, но к этой цифре все равно приду. Цель одна — три очка в каждом матче.
- Лучший бомбардир «Спартака» в истории – Никита Симонян (162 гола).
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