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    Какой вы футболист?

    Соболев: «Забью 100 голов за «Спартак», как и Промес»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассчитывает на 100 голов за команду.

    Квинси Промес забил 100 голов за «Спартак». Можете представить, что забьете столько же?

    — Да. Я забью. Думаю, это дело времени.

    — Через сколько лет?

    — Я три года в «Спартаке». У меня 42 гола плюс незасчитанных штук шесть. Цели забить сто голов у меня нет, но к этой цифре все равно приду. Цель одна — три очка в каждом матче.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    12.03.2023 11:51
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +5985

      AtticusFinch 12 марта, 17:05

      незасчитанные тоже посчитал))Как Пеле , который приписал себе голы, которые забил на пляже в матчах против моряков))Соболев лоханулся, забыл посчитать голы на тренировке в двухсторонке 3 на 3 - тогда бы Пеле обошел уже))

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      Рейтинг: +10

      dvwegwehwe 12 марта, 13:47


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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 12 марта, 13:07

      Рождённый ползать, летать не может. Так и это полено. Гыгыгы

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      Рейтинг: +18133

      ilichkadr 12 марта, 12:58

      Шурик молодца. Даже не засчитанные в счёт идут.

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      Рейтинг: +7043

      Semenycch 12 марта, 12:08

      Это здравствуй дерево существо выдает свои деревянные фантазии в СМИ?

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      Рейтинг: +1515

      сутулая собака и лисы > Semenycch 12 марта, 12:34

      там у дзюбы 108 голов за зенит.
      или уже забыли свою легенду?

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      Рейтинг: +1211

      Suvorov51 12 марта, 11:59

      Не говори гоп, надо забивать, а что языком молоть,тебе надо прибавлять, все ждут от тебя хорошей игры и полной отдаче, тебе повезло ты играешь в Великой команде Спартак, а это не всем дано, только избранным

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      Рейтинг: +3065

      fakeid > Suvorov51 12 марта, 12:08

      промквас, соболев сейчас играет в помойке)

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      Рейтинг: +7964

      Томик > fakeid 12 марта, 12:15

      Ни разу его в форме "Зенита" не видел. Путаете что-то.

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      Рейтинг: +5521

      _Marqella_ > Suvorov51 12 марта, 12:17

      чем великая то?

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      Рейтинг: +1211

      Suvorov51 > Томик 12 марта, 12:29

      Он давно все путает, и всегда путается под ногами, ну БОМ..жа..РА., что тут скажешь

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      Рейтинг: +1515

      сутулая собака и лисы > _Marqella_ 12 марта, 12:44

      спартак великая команда ссср и рф.
      это даже не обсуждается.

      кстати, как там зенит в чемпионате бразилии?
      когда еще 40 лямов на нового обладателя паспорта рф потратите?
      если газпром и дальше не станет выплачивать дивиденды, можно сразу и двух игроков.
      народное достояние, оно такое.

      мне было бы стыдно болеть за этот мешок миллера, который платит 7 лямов зарплаты футболистам, но при этом кидают своих же сограждан.
      но вы шкуры продажные и готовы это проглотить ради очередных 7-1.
      хех.

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      Рейтинг: +1515

      сутулая собака и лисы > _Marqella_ 12 марта, 13:10

      да и показателен первый тур с фан id.
      у всех команд пустые трибуны, кроме зенита.

      а почему? потому что зенит правительственная помойка.
      и билетики по 100 рублей, и розыгрыш автомобиля.
      хорошо подсуетились что-бы набрать зрителей и ублажить идиотский закон.

      а болельщики зенита были как всегда рады продать свою жопу).
      еще и вылазиют сюда, рот свой открывают в сторону других команд.

      нравится вам лизать жопу миллеру ради новых чемпионств?
      нравится вам лизать жопу чиновникам и их глупым законам?
      нравится лизать жопу коррупции ради тёплого стадиончика за гос бюджет?

      БЕЗ ПРОБЛЕМ, это ваше право.
      не делайте это МОЛЧА.

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      Рейтинг: +5521

      _Marqella_ > сутулая собака и лисы 12 марта, 14:43

      пффф вот тебя прёт....не лень было столько уйни писать?

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      Рейтинг: +1211

      Suvorov51 > _Marqella_ 12 марта, 16:23

      Как будто женщина, а ругаешся. как из помойки

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