Соболев: «Забью 100 голов за «Спартак», как и Промес»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассчитывает на 100 голов за команду.

— Квинси Промес забил 100 голов за «Спартак». Можете представить, что забьете столько же?

— Да. Я забью. Думаю, это дело времени.

— Через сколько лет?

— Я три года в «Спартаке». У меня 42 гола плюс незасчитанных штук шесть. Цели забить сто голов у меня нет, но к этой цифре все равно приду. Цель одна — три очка в каждом матче.

Лучший бомбардир «Спартака» в истории – Никита Симонян (162 гола).

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