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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Абаскаль устроил погром в раздевалке «Спартака» в перерыве матча с «Факелом»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о поведении главного тренера Гильермо Абаскаля в перерыве матча 19-го тура РПЛ против «Факела» (3:1).

    — Агрессия была и у главного тренера?

    — Это бывает. Все когда-то срываются. Мы его видим, когда он бывает таким.

    — Какие выражения он произносит?

    — Во время перерыва он устроил в раздевалке погром.

    — Что вкладываете в слово «погром»?

    — Пнул что-нибудь. Я так шел и слышал. Это нормально. Это эмоции. Все так могут вести себя в раздевалке.

    • После матча Абаскаль хотел пообщаться с судьями, но его оттащили.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.03.2023 21:00
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +1440

      balam 12 марта, 09:57

      кончится все поножовщиной.опытные бойцы есть

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      Рейтинг: +2326

      моэм 12 марта, 08:27

      Тоже мне погром....вот сэр Алекс это да , успокоился только когда дело дошло до крови....попал бутсой в голову Бекхэму и рассёк тому бровь .

      0
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      Рейтинг: +1150

      MDAR 12 марта, 00:42

      Правильно. Если сами не понимают, значит надо взбодрить и навтыкать. Это спорт.

      1
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      Рейтинг: -162

      diamondfan 11 марта, 22:41

      Ik.[b!

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      Рейтинг: +7010

      Красногорск_Фан 11 марта, 22:39

      А мне он нравится. Спартак в лучшие годы это прежде всего был дух. Пусть лучше разносит раздевалку. Если это работает.

      2
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      Рейтинг: -162

      diamondfan 11 марта, 22:37

      Spartacus on homo!

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      Рейтинг: +443

      FCSpartakM 11 марта, 21:39

      абаскаль поседеет с таким судейством скоро

      1
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      Рейтинг: +534

      эд100 > FCSpartakM 11 марта, 21:42

      ничего, подкрасим золотом. не в этот год, так в следующем! хотя кубок пока не проигран......

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      Рейтинг: +636

      somn > эд100 12 марта, 06:35

      Задницу Абаскаля вы покрасите...

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      Рейтинг: +534

      эд100 > somn 12 марта, 09:27

      ты яркий пример обычного питерского быдла. гордись собой, ублюдок!

      1
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      Рейтинг: +18133

      ilichkadr 11 марта, 21:22

      Не равнодушный парниша. Надо перед игрой артподготовку устраивать, чтобы не расслаблялись. Респект Абаскалю.

      3
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      Рейтинг: +92

      Slavan52 > ilichkadr 11 марта, 22:12

      надо пинать не стулья, а дебилов игроков

      1
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      Рейтинг: +534

      эд100 11 марта, 21:14

      тот случай, когда молодой, но уже не пацан, доказывает свою тренерскую состоятельность! (гогниев -)

      4
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      Рейтинг: +3065

      fakeid 11 марта, 21:08

      а что за чукча всё время ходит рядом с абаскалем?

      1
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      Рейтинг: +534

      эд100 > fakeid 11 марта, 21:09

      какой же ты урод?!...

      8
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      Рейтинг: +21247

      Persona_non_Grata > эд100 11 марта, 21:17

      Урожденный, полный и окончательный и да - не излечимый и фатальный )))

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      Рейтинг: +8101

      nik55 > эд100 11 марта, 21:27

      не он просто жертва аборта

      5
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      Рейтинг: +768

      Болотоход > эд100 11 марта, 21:37

      Просто он психологически больной человек! Или просто сильно обижен по жизни.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6148

      rash1959 > fakeid 11 марта, 21:45

      твоё имя fakeid - переводится как у-ё=банный с детства (чёрточки убрать)

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      Рейтинг: +12557

      R_a_i_n > fakeid 11 марта, 21:58

      Мозги окончательно покинули твою голову..

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      Рейтинг: +3630

      anatolich72 > fakeid 11 марта, 23:33

      У вас 55% команды на банана выросли, так что не воняй

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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная > fakeid 11 марта, 23:37

      100% тебя дебил стоя на табуретке рожали и уронили.

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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная > R_a_i_n 11 марта, 23:39

      Это спорный вопрос, как они могли покинуть голову, если их там с рождения не было.

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      Рейтинг: +3065

      fakeid > шахта Заполярная 12 марта, 01:19

      как же горит у хряков! зарево видно даже из ленинградской области!

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      Рейтинг: +636

      somn > fakeid 12 марта, 06:33

      Это переводчик с чукотского.

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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная > fakeid 12 марта, 11:51

      Ты развернись, там где ты видишь зарево питер.

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