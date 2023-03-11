Абаскаль устроил погром в раздевалке «Спартака» в перерыве матча с «Факелом»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о поведении главного тренера Гильермо Абаскаля в перерыве матча 19-го тура РПЛ против «Факела» (3:1).

— Агрессия была и у главного тренера?

— Это бывает. Все когда-то срываются. Мы его видим, когда он бывает таким.

— Какие выражения он произносит?

— Во время перерыва он устроил в раздевалке погром.

— Что вкладываете в слово «погром»?

— Пнул что-нибудь. Я так шел и слышал. Это нормально. Это эмоции. Все так могут вести себя в раздевалке.

После матча Абаскаль хотел пообщаться с судьями, но его оттащили.

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