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  • Абаскаль устроил погром в раздевалке «Спартака» в перерыве матча с «Факелом»

Абаскаль устроил погром в раздевалке «Спартака» в перерыве матча с «Факелом»

11 марта 2023, 21:00
16

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о поведении главного тренера Гильермо Абаскаля в перерыве матча 19-го тура РПЛ против «Факела» (3:1).

— Агрессия была и у главного тренера?

— Это бывает. Все когда-то срываются. Мы его видим, когда он бывает таким.

— Какие выражения он произносит?

— Во время перерыва он устроил в раздевалке погром.

— Что вкладываете в слово «погром»?

— Пнул что-нибудь. Я так шел и слышал. Это нормально. Это эмоции. Все так могут вести себя в раздевалке.

  • После матча Абаскаль хотел пообщаться с судьями, но его оттащили.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Факел Спартак Соболев Александр Абаскаль Гильермо
Комментарии (16)
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эд100
1678558463
тот случай, когда молодой, но уже не пацан, доказывает свою тренерскую состоятельность! (гогниев -)
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ilichkadr
1678558920
Не равнодушный парниша. Надо перед игрой артподготовку устраивать, чтобы не расслаблялись. Респект Абаскалю.
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FCSpartakM
1678559964
абаскаль поседеет с таким судейством скоро
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diamondfan
1678563456
Spartacus on homo!
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Красногорск_Фан
1678563547
А мне он нравится. Спартак в лучшие годы это прежде всего был дух. Пусть лучше разносит раздевалку. Если это работает.
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diamondfan
1678563717
Ik.[b!
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MDAR
1678570943
Правильно. Если сами не понимают, значит надо взбодрить и навтыкать. Это спорт.
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моэм
1678598850
Тоже мне погром....вот сэр Алекс это да , успокоился только когда дело дошло до крови....попал бутсой в голову Бекхэму и рассёк тому бровь .
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balam
1678604239
кончится все поножовщиной.опытные бойцы есть
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