Абаскаль устроил погром в раздевалке «Спартака» в перерыве матча с «Факелом»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о поведении главного тренера Гильермо Абаскаля в перерыве матча 19-го тура РПЛ против «Факела» (3:1).
— Агрессия была и у главного тренера?
— Это бывает. Все когда-то срываются. Мы его видим, когда он бывает таким.
— Какие выражения он произносит?
— Во время перерыва он устроил в раздевалке погром.
— Что вкладываете в слово «погром»?
— Пнул что-нибудь. Я так шел и слышал. Это нормально. Это эмоции. Все так могут вести себя в раздевалке.
- После матча Абаскаль хотел пообщаться с судьями, но его оттащили.
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Источник: «Спорт-Экспресс»