Абаскаля пришлось оттаскивать от судей после матча с «Факелом»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль был зол на судей после матча 19-го тура РПЛ против «Факела» (3:2). После финального свистка испанец хотел устроить диалог с бригадой.
Однако испанца оттащили члены тренерского штаба и собственные игроки.
- «Факел» забил с пенальти. У «Спартака» отменили гол Александра Соболева.
- Матч в поле обслуживал петербуржец Владислав Безбородов.
- «Спартак» отстает от лидирующего «Зенита» на 5 очков.
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Источник: «Бомбардир»