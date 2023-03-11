Абаскаля пришлось оттаскивать от судей после матча с «Факелом»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль был зол на судей после матча 19-го тура РПЛ против «Факела» (3:2). После финального свистка испанец хотел устроить диалог с бригадой.

Однако испанца оттащили члены тренерского штаба и собственные игроки.

«Факел» забил с пенальти. У «Спартака» отменили гол Александра Соболева.

Матч в поле обслуживал петербуржец Владислав Безбородов.

«Спартак» отстает от лидирующего «Зенита» на 5 очков.

РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!