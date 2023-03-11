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  • Абаскаля пришлось оттаскивать от судей после матча с «Факелом»

Абаскаля пришлось оттаскивать от судей после матча с «Факелом»

11 марта 2023, 18:46
22

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль был зол на судей после матча 19-го тура РПЛ против «Факела» (3:2). После финального свистка испанец хотел устроить диалог с бригадой.

Однако испанца оттащили члены тренерского штаба и собственные игроки.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Факел Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (22)
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alefreddy
1678549967
судьи прибивают команду однозначно
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Иван Петров 1986
1678550289
Это газпром нужно от судей оттащить, а то безпредел не кончится никогда.
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DVOK68
1678550349
Это лишнее.Правильно что не пустили.
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derrik2000
1678550508
А чё, дал бы Безбородову по хлебальничку, если тот, по мнению рыжего, заслужил! )) Сначала ему нужно было на VAR бежать и того "решалу" отбуцкать от души, а уж потом на поле выбегать... )))
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crf575757
1678550723
Почему-то у Спартака все тренеришки психованные, Абаскаль - очередной психопат!
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lordmrv
1678550806
Судья Пиз.до.Братов (сорян, безбородов), гнида газпромовская, все сделал что мог.
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ArReal
1678550860
Уже смешно просто! Накупили кучу игроков за счет народного достояния, судят их по особенному, запустили Сочи и Оренбург - ещё и конкурентов прибивают))просто блевать охота, неужели кто-то будет радоваться такому чемпионству, неужели приятно такие медали потом брать в руки ????? Я хоть и ненавижу Спартак - но так судить это ж просто позор и западло!
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Ziklop
1678552308
он же хотел поговорить, испанская манера, говорить слишком близко к собеседнику, у северных народов за это в табло можно получить!
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