Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Абаскаля пришлось оттаскивать от судей после матча с «Факелом»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль был зол на судей после матча 19-го тура РПЛ против «Факела» (3:2). После финального свистка испанец хотел устроить диалог с бригадой.

    Однако испанца оттащили члены тренерского штаба и собственные игроки.

    РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Зарема разнесла судью матча «Зенит» – «Динамо» 9
    Кавазашвили уверен, что «Спартак» выиграет РПЛ: «Буду наслаждаться в конце сезона»
    Мешков может вернуться к работе в 21-м туре РПЛ 4
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.03.2023 18:46
    Рекомендуем
    Комментарии29
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3916

      Ziklop 11 марта, 19:31

      он же хотел поговорить, испанская манера, говорить слишком близко к собеседнику, у северных народов за это в табло можно получить!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      кaстрюлька 11 марта, 19:14

      Обоссыкль, рыча, в штанину безбородову вцепился, теперь Владику надо от бешенства будет уколы ставить

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +531

      эд100 > кaстрюлька 11 марта, 19:16

      ну дурачок ты, что с тебя взять...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +794

      кaстрюлька > эд100 11 марта, 19:17

      Ну да, и справка есть

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +531

      эд100 > кaстрюлька 11 марта, 19:27

      ЗНАЧИТ ДУРАК В ЗАКОНЕ.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная > кaстрюлька 11 марта, 19:35

      Тебя природах не роняли, уж больно ты на кастрюлю похож.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1339

      САНЁК17 > шахта Заполярная 11 марта, 22:15

      Как таких кастрюлей земля носит, я в шоке

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5985

      AtticusFinch 11 марта, 19:07

      Уже смешно просто! Накупили кучу игроков за счет народного достояния, судят их по особенному, запустили Сочи и Оренбург - ещё и конкурентов прибивают))просто блевать охота, неужели кто-то будет радоваться такому чемпионству, неужели приятно такие медали потом брать в руки ?????
      Я хоть и ненавижу Спартак - но так судить это ж просто позор и западло!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +531

      эд100 > AtticusFinch 11 марта, 19:20

      я хоть и люблю Спартак, но все всё видели сами. (может я слепой?, но повтора нарушения, или вне игры с отменённым голом, срач ТВ так и не показал в трансляции)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7850

      BarStep > AtticusFinch 11 марта, 20:06

      А кого ты любишь?

      Ответ - футбол, не принимается

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5985

      AtticusFinch > BarStep 11 марта, 21:07

      Однажды ты спросишь меня, кого я люблю: футбол или пирожок? И скажешь " Ответ - футбол, не принимается" я отвечу пирожок, и ты уйдешь, так и не узнав, что пирожок с мясом.))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3804

      lordmrv 11 марта, 19:06

      Судья Пиз.до.Братов (сорян, безбородов), гнида газпромовская, все сделал что мог.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3916

      Ziklop > lordmrv 11 марта, 19:33

      с Безродовым ты не прав, он судит всегда как надо! ему пофиг на Зенит, Спартак, ЦСКА , он всегда судит как надо(синоним как заплачено, приказано)!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +346

      crf575757 11 марта, 19:05

      Почему-то у Спартака все тренеришки психованные, Абаскаль - очередной психопат!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +531

      эд100 > crf575757 11 марта, 19:22

      потому что отвечают за игру команды, а не кормятся под столом миллера...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20939

      derrik2000 11 марта, 19:01

      А чё, дал бы Безбородову по хлебальничку, если тот, по мнению рыжего, заслужил! ))
      Сначала ему нужно было на VAR бежать и того "решалу" отбуцкать от души, а уж потом на поле выбегать... )))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3916

      Ziklop > derrik2000 11 марта, 19:34

      вот чего к Безбородову пристали, ВАР виноват больше!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20939

      derrik2000 > Ziklop 11 марта, 19:37

      А чё, Безбородов НЕ смотрел эпизоды?
      Там где НЕ смотрел - виноват именно ОН.
      А те, которые смотрел - на пару с Вар.
      Арбитр в поле - ГЛАВНЫЙ В МАТЧЕ!
      И бабла за игру ему больше, и, естественно, ответственность тоже.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3916

      Ziklop > derrik2000 11 марта, 19:45

      послушать бы их переговоры. может ему говорят : чувак твой косяк , можешь и не смотреть мы усё видим!
      а вне игры судья и не смотрит. все правила не знаю и не заморачиваюсь, ибо постоянно новые рекомендации.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20939

      derrik2000 > Ziklop 11 марта, 19:50

      Да, ладно! ))
      Экспертно-судейская комиссия РФС, если руководство клубом Спартак подаст жалобу на судейство, разберётся, что и как.
      Если есть косяки - накажут УСЕХ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18276

      DVOK68 11 марта, 18:59

      Это лишнее.Правильно что не пустили.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28771

      JTherry > DVOK68 11 марта, 19:22

      а что мог сказать Абаскаль беспородову без мата за такое судейство..?)) он же сказал перед матчем, что русский язык еще не осилил...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6081

      Enter2006 > JTherry 12 марта, 07:27

      Русский матный не надо изучать, он от души с космоса прёт )) Тч скорее всего обложил его 5ти этажным матом ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4143

      Иван Петров 1986 11 марта, 18:58

      Это газпром нужно от судей оттащить, а то безпредел не кончится никогда.

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5985

      AtticusFinch > Иван Петров 1986 11 марта, 19:03

      Это бесполезно

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 11 марта, 18:56

      Не выдержит тонкая европейская душа. Сбежит по окончании карьеры от позора, что оказались на 6 месте. Гыгыгы

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +794

      кaстрюлька > ПалкоВводецъ (returned) 11 марта, 19:13

      На их законном 10-ом месте

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2269

      alefreddy 11 марта, 18:52

      судьи прибивают команду однозначно

      12
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2547

      Челнинец > alefreddy 11 марта, 18:59

      газпрем же боится, решили по полной занятся

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11