«Обожаю»: Промес рассказал, что ему больше всего нравится в России

Нападающий «Спартака» Квинси Промес признался, что любит баню.

Сегодня нидерландский футболист забил 100-й и 101-й мячи за «Спартак» в матче против «Факела» (3:2). После игры он сказал, что считает себя россияниом.

– Как вам российский спорт?

– Для меня интересно смотреть за разными спортсменами высокого уровня. Я получаю удовольствие.

– Что особенно любите из русского?

– Баня – российская традиция, которая мне нравится. Обожаю ее, люблю расслабляться там.

– Любовь к бане с Глушакова началась?

– Да. Он был моим учителем.

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