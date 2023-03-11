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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Обожаю»: Промес рассказал, что ему больше всего нравится в России

    Нападающий «Спартака» Квинси Промес признался, что любит баню.

    Сегодня нидерландский футболист забил 100-й и 101-й мячи за «Спартак» в матче против «Факела» (3:2). После игры он сказал, что считает себя россияниом.

    – Как вам российский спорт?

    – Для меня интересно смотреть за разными спортсменами высокого уровня. Я получаю удовольствие.

    – Что особенно любите из русского?

    – Баня – российская традиция, которая мне нравится. Обожаю ее, люблю расслабляться там.

    – Любовь к бане с Глушакова началась?

    – Да. Он был моим учителем.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.03.2023 20:08
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +341

      Romeo 123 12 марта, 04:48

      Промесу больше всего нравится, преступника спрятали и не выдают

      0
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      Рейтинг: +4274

      mutabor0992 11 марта, 21:46

      А сколько угольку на родине "светит" за фестиваль на днюхе???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1423

      Fialet 11 марта, 21:19

      Глушаков учитель это ещё ничего. Вот если бы учителем был Цзюба...

      2
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      Рейтинг: +534

      эд100 > Fialet 11 марта, 21:38

      господь избавил от лукавого...

      3
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      Рейтинг: +21247

      Persona_non_Grata 11 марта, 21:13

      Ну хорошо, хоть Промес воздержался от хвалы "власть придержащим"...

      3
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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 11 марта, 20:54

      Как в песне Любэ: "Баня, водка, гармонь и лосось"... Баню освоил, осталось всего ничего. Хотя, водку и лосось, вряд ли испугается. )))

      3
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      Рейтинг: +4039

      Kollljan 11 марта, 20:24

      В России Промес обожает скрываться от Нидерландского правосудия.

      2
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      Рейтинг: +534

      эд100 11 марта, 20:24

      !!!

      1
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      Рейтинг: +3804

      lordmrv 11 марта, 20:23

      Жду словесный понос от Пи.дерского князя, это же чмо не удержится. гыгыгы

      8
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      Рейтинг: +534

      эд100 > lordmrv 11 марта, 20:26

      подожди, кастрюлька не мытая ещё подскочит

      5
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      Рейтинг: +1210

      Suvorov51 > lordmrv 11 марта, 21:38

      Так его сегодня заменил ПАЛКА В ЖОПЕ

      5
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