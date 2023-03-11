«Обожаю»: Промес рассказал, что ему больше всего нравится в России

Нападающий «Спартака» Квинси Промес признался, что любит баню.
Сегодня нидерландский футболист забил 100-й и 101-й мячи за «Спартак» в матче против «Факела» (3:2). После игры он сказал, что считает себя россияниом.
– Как вам российский спорт?
– Для меня интересно смотреть за разными спортсменами высокого уровня. Я получаю удовольствие.
– Что особенно любите из русского?
– Баня – российская традиция, которая мне нравится. Обожаю ее, люблю расслабляться там.
– Любовь к бане с Глушакова началась?
– Да. Он был моим учителем.
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Источник: «Спорт-Экспресс»