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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Промес: «Я россиянин вне зависимости от паспорта»

    Нападающий «Спартака» Квинси Промес считает себя россиянином.

    — Как складывается ситуация с гражданством?

    — Трудно сказать, без комментариев. Все знают, что я гражданин Нидерландов. На сегодня ситуация такая. Есть ли желание? Я уже россиянин, неважно с паспортом или без.

    — Когда будешь готов высказаться о суде?

    — Возможно, когда-нибудь. Пока без комментариев.

    — Вы пропустил сборы... Как готовились?

    — Я пахал очень усердно и хотел бы поблагодарить личного тренера Илью Голенкова. Благодаря ему я нахожусь в форме.

    • Промес в России с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.03.2023 19:49
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2284

      Бриг 11 марта, 22:41

      Ну, а что? В Футболе и В Спартаке - как без криминала? Вспомним ситуацию со Стрельцовым - кто там на заднем плане в спартаковской форме нужные показания давал?

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      Рейтинг: +2473

      serglider 11 марта, 21:05

      Да уж... Будем посмотреть, что отчебучит Промес когда его судебная эпопея закончится... какой он россиянин.

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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 11 марта, 20:04

      "Я россиянин вне зависимости от паспорта", пока нидерландская уголовка его разыскивает. А потом ищи свищи. Гыгыгы

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      Рейтинг: +3804

      lordmrv > ПалкоВводецъ (returned) 11 марта, 20:26

      Дык ваш клуб рекордсмен по уголовникам, видимо тебе виднее.

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