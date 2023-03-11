Промес: «Я россиянин вне зависимости от паспорта»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес считает себя россиянином.
— Как складывается ситуация с гражданством?
— Трудно сказать, без комментариев. Все знают, что я гражданин Нидерландов. На сегодня ситуация такая. Есть ли желание? Я уже россиянин, неважно с паспортом или без.
— Когда будешь готов высказаться о суде?
— Возможно, когда-нибудь. Пока без комментариев.
— Вы пропустил сборы... Как готовились?
— Я пахал очень усердно и хотел бы поблагодарить личного тренера Илью Голенкова. Благодаря ему я нахожусь в форме.
- Промес в России с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
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Источник: «Спорт-Экспресс»