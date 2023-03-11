Колыванов назвал игрока «Спартака», способного усилить «Интер»

Экс-спартаковец Игорь Колыванов, поигравший в Италии за «Фоджу» и «Болонью», считает, что нападающий Александр Соболев мог бы проявить себя в Серии А.

«Уверен, что если бы Соболев перешeл в чемпионат Италии, то даже выделялся бы там. Это габаритный и мощный футболист, который здорово сбрасывает мячи, неплохо играет ногами.

Потенциал у него достаточно хороший. Он бы мог себя проявить с самой лучшей стороны в любом европейском чемпионате.

Миранчук был звездой чемпионата России, но сейчас играет лишь в «Торино»? Миранчук никогда у нас не был звездой, был хорошим футболистом. По статусу Соболев примерно на одном уровне с Миранчуком.

Какой команде Серии А подошeл бы Соболев? Да любой! Возьмите, например, «Интер», там играет Ромелу Лукаку, а они с Соболевым похожи друг на друга.

Александр мог бы усилить «Интер». Когда приезжаешь в другой чемпионат, то потом привыкаешь к скоростям. Если человек умеет играть, то он проявит себя в любом чемпионате», – сказал Колыванов.

В этом сезоне 26-летний Соболев забил 9 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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