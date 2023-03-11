Смородская назвала двух тренеров «Локомотива», с которыми ей было комфортнее всего

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская выделила двух тренеров команды за время своей работы.

«Выбор тренера — вещь сложная. Вы, наверное, убедились в этом, глядя на то, сколько специалистов меняют клубы, пока не найдут своего тренера. Самая комфортная работа в «Локомотиве» у меня была с Миодрагом Божовичем и Игорем Черевченко.

Они были неконфликтными? Нет, не поэтому. Хорошо понимала, что от них можно ждать, получить. Уход Божовича меня не удивил. Команда перестала понимать тренера, он это понял сам. Он сказал: «Лучше вам меня поменять». Абсолютно честная позиция, это было перед финалом Кубка России с «Кубанью». На финал Кубка мы назначили Черевченко, слава богу, что выиграли», – сказала Смородская.

Смородская была в «Локо» в 2010-2016 годах.

Божович был в клубе в 2014-2015 годах.

Черевченко сейчас в таджикистанском «Истиклоле».

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