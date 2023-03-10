Семак оценил готовность Клаудиньо и Сантоса сыграть с «Химками»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, будут ли доступны Клаудиньо и Дуглас Сантос к ближайшему матчу.

Петербуржцы в воскресенье примут «Химки».

Игра 19-го тура РПЛ начнется в 14:00 мск.

«Зенит» – лидер чемпионата, «Химки» идут на 15-м месте.

– Каково состояние Клаудиньо?

– Сегодня он тренировался в общей группе, посмотрим, каким будет его состояние. Думаю, что всe должно быть хорошо. И он будет готов сыграть с «Химками».

– Дуглас Сантос в прошлой игре вышел на замену. Он готов играть в старте?

– Он готов играть. По поводу старта или нет – посмотрим. У нас с учетом матча с «Фенербахче» – четыре игры за 12 дней.

Думаю, нужны будут все игроки, чтобы кого‑то подменить, если кто‑то устал или по другим причинам. Очень важно пройти этот цикл без повреждений.

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