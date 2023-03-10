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    Какой вы футболист?

    Семак оценил готовность Клаудиньо и Сантоса сыграть с «Химками»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, будут ли доступны Клаудиньо и Дуглас Сантос к ближайшему матчу.

    • Петербуржцы в воскресенье примут «Химки».
    • Игра 19-го тура РПЛ начнется в 14:00 мск.
    • «Зенит» – лидер чемпионата, «Химки» идут на 15-м месте.

    – Каково состояние Клаудиньо?

    – Сегодня он тренировался в общей группе, посмотрим, каким будет его состояние. Думаю, что всe должно быть хорошо. И он будет готов сыграть с «Химками».

    – Дуглас Сантос в прошлой игре вышел на замену. Он готов играть в старте?

    – Он готов играть. По поводу старта или нет – посмотрим. У нас с учетом матча с «Фенербахче» – четыре игры за 12 дней.

    Думаю, нужны будут все игроки, чтобы кого‑то подменить, если кто‑то устал или по другим причинам. Очень важно пройти этот цикл без повреждений.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: «Матч ТВ»

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    10.03.2023 14:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6081

      Enter2006 12 марта, 07:29

      Кого же выпустить Газпрёму на бой с разваленной и уничтоженной Садыговым команду? Мммм... ))

      0
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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 10 марта, 15:37

      Круговой круче Сантоса!

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