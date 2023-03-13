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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Малком раскрыл характер травмы Барриоса. Его заменили в первом тайме с «Химками»

    Полузащитник «Зенита» Малком прокомментировал травму одноклубника Вильмара Барриоса в матче 19-го тура РПЛ против «Химок» (3:2).

    «Кучо нормально себя чувствует. Он повредил плечо. Но главное, что обошлось без перелома – только растяжение», – заявил Малком.

    • Барриоса заменили на 40-й минуте.
    • Игрок стоит 20 миллионов евро.
    • В сезоне РПЛ у Барриоса 0 пропущенных матчей, гол, 2 ассиста.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: Sport24

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    13.03.2023 00:40
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +17913

      paracetamol 13 марта, 09:39

      Костоломы морковские, мля! И судейка не видел, якобы!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6312

      Давид59 13 марта, 08:13

      Здоровья!

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