Малком раскрыл характер травмы Барриоса. Его заменили в первом тайме с «Химками»

Костоломы морковские, мля! И судейка не видел, якобы!
Полузащитник «Зенита» Малком прокомментировал травму одноклубника Вильмара Барриоса в матче 19-го тура РПЛ против «Химок» (3:2).
«Кучо нормально себя чувствует. Он повредил плечо. Но главное, что обошлось без перелома – только растяжение», – заявил Малком.
- Барриоса заменили на 40-й минуте.
- Игрок стоит 20 миллионов евро.
- В сезоне РПЛ у Барриоса 0 пропущенных матчей, гол, 2 ассиста.
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