Малком раскрыл характер травмы Барриоса. Его заменили в первом тайме с «Химками»

Полузащитник «Зенита» Малком прокомментировал травму одноклубника Вильмара Барриоса в матче 19-го тура РПЛ против «Химок» (3:2).

«Кучо нормально себя чувствует. Он повредил плечо. Но главное, что обошлось без перелома – только растяжение», – заявил Малком.

Барриоса заменили на 40-й минуте.

Игрок стоит 20 миллионов евро.

В сезоне РПЛ у Барриоса 0 пропущенных матчей, гол, 2 ассиста.

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