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  • У РПЛ и «Зенита» на 5000 человек разошлись данные о посещаемости матча с «Химками»

У РПЛ и «Зенита» на 5000 человек разошлись данные о посещаемости матча с «Химками»

12 марта 2023, 19:27
24

РПЛ в протоколе матча 19-го тура между «Зенитом» и «Химками» (3:2) указала, что на матче было 15965 зрителей.

На «Газпром Арене» же во время игры сообщили, что на игре 20638 зрителей.

  • Сообщалось, что «Зенит» перед игрой бесплатно раздавал билеты школьникам, студентам.
  • Игра «Зенит» – «Химки» показала максимальную посещаемость в туре.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ, «Химки» идут в зоне вылета.

Скриншот официального сайта РПЛ.

Фото: телеграм-канал «Газпром Арены».

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Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Химки Зенит
Комментарии (24)
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lordmrv
1678639050
а питерским всегда приписки были свойственны, так и на выборах выигрывали))) ни чего не меняется)))
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R_a_i_n
1678639222
скажите Миллеру что стадион был под завязку
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Persona_non_Grata
1678639306
Хахаха - даже здесь приписали "мертвые души", видимо по привычке !!! ))) Ну или 5000 сожрали бесплатный хавчик и сбежали еще до начала матча )))
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Krics
1678642295
А чемпион "дутый", ихмо.
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сутулая собака и лисы
1678642454
зенит - газпромовский (государственный) проект. естественно они будут вылизывать закон по фан айди. 146% заполняемость матчей гарантированно и всё у нас хорошо.
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PAREVG.
1678642837
А если кроме бесплатного билета, каждому давать по 200 - 300 рублей, то стадион будет забит до отказа пенсионерами..
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Napaleon Banapart
1678643025
Элла Панфилова считала...
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Enter2006
1678643536
В сл году за бункерного нужно будет подделать сотни тысяч подписей, тренируются.....
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ScarlettOgusania
1678644260
Алёша нагнал бюджетников на матч, чтобы они видели, как его потные ладошки рукоплещут)
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KLINSI
1678644321
Правильно будет переименовать правящую партию в "Лицемерная Россия"((((
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