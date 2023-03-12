У РПЛ и «Зенита» на 5000 человек разошлись данные о посещаемости матча с «Химками»

РПЛ в протоколе матча 19-го тура между «Зенитом» и «Химками» (3:2) указала, что на матче было 15965 зрителей.

На «Газпром Арене» же во время игры сообщили, что на игре 20638 зрителей.

Сообщалось, что «Зенит» перед игрой бесплатно раздавал билеты школьникам, студентам.

Игра «Зенит» – «Химки» показала максимальную посещаемость в туре.

«Зенит» лидирует в РПЛ, «Химки» идут в зоне вылета.

Скриншот официального сайта РПЛ.

Фото: телеграм-канал «Газпром Арены».

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