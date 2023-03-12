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    У РПЛ и «Зенита» на 5000 человек разошлись данные о посещаемости матча с «Химками»

    РПЛ в протоколе матча 19-го тура между «Зенитом» и «Химками» (3:2) указала, что на матче было 15965 зрителей.

    На «Газпром Арене» же во время игры сообщили, что на игре 20638 зрителей.

    • Сообщалось, что «Зенит» перед игрой бесплатно раздавал билеты школьникам, студентам.
    • Игра «Зенит» – «Химки» показала максимальную посещаемость в туре.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ, «Химки» идут в зоне вылета.

    Скриншот официального сайта РПЛ.

    Фото: телеграм-канал «Газпром Арены».

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    Источник: РПЛ

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    12.03.2023 19:27
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    Комментарии52
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      Рейтинг: +3634

      anatolich72 12 марта, 22:33

      Если по всей России народ не идёт на трибуны, а в Питере аншлаг это странно, без бабок Газпрома здесь не обошлось.

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      Рейтинг: +4380

      Spirit_78 > anatolich72 13 марта, 17:55

      Аншлаг - это 50 с лишним тысяч. А 20к для Газпром-арены - это пустота.

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      Рейтинг: +3634

      anatolich72 > Spirit_78 13 марта, 18:20

      В сравнении с другими стадионами, за тур 50000 в Питере 20000.

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      Рейтинг: +4380

      Spirit_78 > anatolich72 13 марта, 18:29

      Изворачиваются как могут в условиях введения фан-уйди. Глупо за это клуб упрекать.

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      Рейтинг: +3634

      anatolich72 > Spirit_78 13 марта, 19:54

      В Питере изворачиваются, а в других городах нет, они что враги себе или денег заработать не хотят? Это странно.

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      Рейтинг: +4380

      Spirit_78 > anatolich72 14 марта, 00:51

      Я понятия не имею, что в других городах, могу только за Питер рассуждать. Как мне всё это видится, в СПб просто решили мягко и плавно вернуть зрителя на трибуны любой ценой, пусть даже ради этого придётся пару лет билеты дарить/раздавать, какие-то розыгрыши призов проводить. В то, что депутаты одумаются и отменят этот дурацкий закон, никто не верит, т.к. это значит расписаться в собственной профнепригодности.
      А если в этих условиях предстоит жить годами, то всё равно трибуны зрителями заполнять придётся, возможно даже будут создавать некое подобие фанатского движения. Как бы ни топорно выглядели эти попытки, у клуба выбора нет.

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      Рейтинг: +3634

      anatolich72 > Spirit_78 14 марта, 07:19

      Согласен.

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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 12 марта, 22:33

      А источник бомбардир?
      По мне, так эоо фейк.
      Смотрел матч премьер, люди сидели везде, под монитором были люди.
      Уличили бомбардир в фейке!

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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka 12 марта, 21:11

      Как стая мартышек - одна херь сморозила , а остальные галдя её повторяют (к месту и не месту).
      Точно ! Фсястрана - копирует поведение бандерлогов из м/ф "Маугли" .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21254

      Persona_non_Grata > Barmaleushka 12 марта, 21:22

      Как всегда Леонид Ильич - хотели сказать " Социалистические страны", а вышло -"сосиски сраные" )))

      1
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      Рейтинг: +1423

      Fialet > Persona_non_Grata 12 марта, 21:48

      Концерт.
      Пьяный конферансье
      -выступает сионист Пи доров...не...пианист Сидоров.
      Без ансамбля ... сам, б ля...один, б ля

      2
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      ...
      Рейтинг: +3634

      anatolich72 > Barmaleushka 12 марта, 22:36

      Стая мартышек играет во всем известной команде.

      1
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      Рейтинг: +21254

      Persona_non_Grata > Fialet 12 марта, 22:59

      Было и такое )))

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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > anatolich72 13 марта, 08:25

      У вас и команда своя есть ? Растёте !

      1
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      ...
      Рейтинг: +21254

      Persona_non_Grata > Barmaleushka 13 марта, 10:57

      "Плохо человеку,
      когда он один.
      Горе одному,
      один не воин -
      каждый дюжий
      ему господин
      и даже слабые,
      если двое.
      А если
      в партию
      сгрудились малые -
      сдайся враг,
      замри и ляг!" )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > Persona_non_Grata 13 марта, 16:28

      17 июля 1941 года под городом Кричев Могилевской области двадцатилетний парень в одиночку до последнего снаряда сражался с колонной вражеских танков и пехоты. Пораженные его мужеством и стойкостью, немцы похоронили русского солдата со всеми воинскими почестями.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21254

      Persona_non_Grata > Barmaleushka 13 марта, 17:07

      Только не срой из себя героя-одиночку...

      0
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      ...
      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > Persona_non_Grata 13 марта, 17:39

      Только не СРОЙТЕ из себя сплочённый коллектив .

      0
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      ...
      Рейтинг: +21254

      Persona_non_Grata > Barmaleushka 13 марта, 18:37

      Сам сказал, что у нас команда - "один за всех и все за одного" , теперь отнекиваться будешь ? ))

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      ...
      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > Persona_non_Grata 13 марта, 19:25

      Не я сказал , а ты . А я с иронизировал .
      Другой бы понял , но у тебя голова для того ,чтобы есть .

      0
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      ...
      Рейтинг: +21254

      Persona_non_Grata > Barmaleushka 13 марта, 19:30

      Аааа - шутник, значит, юморист - сатирик ... Ну-ну ... - ужик на сковородке )))

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      ...
      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > Persona_non_Grata 13 марта, 19:31

      Вот тут ты прав - ужин уже на сковородке .

      0
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      ...
      Рейтинг: +21254

      Persona_non_Grata > Barmaleushka 13 марта, 19:55

      Да ты еще и подслеповат (((

      0
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      ...
      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > Persona_non_Grata 13 марта, 19:59

      А ты дубоват .

      0
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      Рейтинг: +21254

      Persona_non_Grata > Barmaleushka 13 марта, 20:30

      А ты - безобразнейший сморчок ! )))

      0
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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > Persona_non_Grata 13 марта, 23:40

      А ты упоротый торчок .

      0
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      Рейтинг: +6081

      Enter2006 12 марта, 21:05

      ОПГ "Озеро" до сих пор живо???

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +267

      KLINSI 12 марта, 21:05

      Правильно будет переименовать правящую партию в "Лицемерная Россия"((((

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1436

      ScarlettOgusania 12 марта, 21:04

      Алёша нагнал бюджетников на матч, чтобы они видели, как его потные ладошки рукоплещут)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6081

      Enter2006 12 марта, 20:52

      В сл году за бункерного нужно будет подделать сотни тысяч подписей, тренируются.....

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +125

      Napaleon Banapart 12 марта, 20:43

      Элла Панфилова считала...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5201

      PAREVG. 12 марта, 20:40

      А если кроме бесплатного билета, каждому давать по 200 - 300 рублей, то стадион будет забит до отказа пенсионерами..

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1436

      ScarlettOgusania > PAREVG. 12 марта, 21:07

      давали по 1000 рублей и пакетик просрочки студентам, чтобы вираж заменить))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > PAREVG. 12 марта, 21:08

      А если за каждую х-ню, смороженную тобой , тебе в бубен давать - твоя дырявая черепушка не будет забита всяким дерьмом .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5201

      PAREVG. > ScarlettOgusania 12 марта, 21:13

      В 95м или 96м году, на выборах, при голосовании за одного из депутатов, в нашем поселке давали бутылку пшеничного сока - явка была 100%,
      Многие хотелди по несколько раз голосовать...,

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21254

      Persona_non_Grata > Barmaleushka 12 марта, 21:14

      Тебе я вижу не помогло )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5201

      PAREVG. > Persona_non_Grata 12 марта, 21:18

      Не стоит обращать внимания, у аларма клонов как грязи, а мозги отсутствуют.

      1
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      ...
      Рейтинг: +21254

      Persona_non_Grata > PAREVG. 12 марта, 21:24

      Не - на аларма не похож, у этого другой анамнез и синдромы )))

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      Рейтинг: +5201

      PAREVG. > Persona_non_Grata 12 марта, 21:28

      Как знать, может лечили неправильно, и вот такой результат ;-)))

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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > Persona_non_Grata 12 марта, 21:36

      А тебе и не поможет .Всё равно, что в лоб ему, что по лбу — всё едино.(с) Вот и новый "адъютант у тебя - евойное блахародие черносотенец . Участник погромов и расист .
      Мои поздравления !
      Кстати расизьм у него выборочно проявляется .

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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > Persona_non_Grata 13 марта, 08:26

      Аларм ,аларм . Выжифсёзнаити . Больше уверенности в себе ! Ну.

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      Рейтинг: +21254

      Persona_non_Grata > Barmaleushka 13 марта, 17:08

      Аларм - это другой персонаж, он мне признался )))

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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > Persona_non_Grata 13 марта, 17:41

      Верь "адьютанту" - не дури . Выжоднакоманда .

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      Рейтинг: +21254

      Persona_non_Grata > Barmaleushka 13 марта, 18:39

      То что команда одна это верно, но если товарищ заблуждается, мы всегда подскажем и придем на помощь !!! )))

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      Рейтинг: +1515

      сутулая собака и лисы 12 марта, 20:34

      зенит - газпромовский (государственный) проект.
      естественно они будут вылизывать закон по фан айди.
      146% заполняемость матчей гарантированно и всё у нас хорошо.

      7
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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > сутулая собака и лисы 13 марта, 08:30

      Госпроект - это опыты над тобой в различных биолабораториях .

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