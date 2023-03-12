У РПЛ и «Зенита» на 5000 человек разошлись данные о посещаемости матча с «Химками»

РПЛ в протоколе матча 19-го тура между «Зенитом» и «Химками» (3:2) указала, что на матче было 15965 зрителей.
На «Газпром Арене» же во время игры сообщили, что на игре 20638 зрителей.
- Сообщалось, что «Зенит» перед игрой бесплатно раздавал билеты школьникам, студентам.
- Игра «Зенит» – «Химки» показала максимальную посещаемость в туре.
- «Зенит» лидирует в РПЛ, «Химки» идут в зоне вылета.
Скриншот официального сайта РПЛ.
Фото: телеграм-канал «Газпром Арены».
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Источник: РПЛ