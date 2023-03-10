Жирков оценил решение сборной России сыграть с Ираком

Экс-игрок «Челси» и «Зенита» Юрий Жирков прокомментировал проведение товарищеского матча между сборными России и Ирака в Санкт-Петербурге.

«Хорошо, что национальная команда сыграет в России. Болельщики придут, тем более все скучают — народ не ходит. На матч с Ираком болельщиков соберeтся, может быть, не полный стадион, но больше, чем на игру чемпионата России», — сказал Жирков.

Россия примет Ирак в Петербурге 26 марта.

Сборная отстранена от международных турниров.

Ставь на матчи любимой команды, получив бесплатный бонус в 17000 рублей!