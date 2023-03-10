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    Жирков оценил решение сборной России сыграть с Ираком

    Экс-игрок «Челси» и «Зенита» Юрий Жирков прокомментировал проведение товарищеского матча между сборными России и Ирака в Санкт-Петербурге.

    «Хорошо, что национальная команда сыграет в России. Болельщики придут, тем более все скучают — народ не ходит. На матч с Ираком болельщиков соберeтся, может быть, не полный стадион, но больше, чем на игру чемпионата России», — сказал Жирков.

    • Россия примет Ирак в Петербурге 26 марта.
    • Сборная отстранена от международных турниров.

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    Источник: «Чемпионат»

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    10.03.2023 10:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 10 марта, 12:05

      Юра Жирков, а ты про ФанУйди слышал???

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