Жирков оценил решение сборной России сыграть с Ираком

Юра Жирков, а ты про ФанУйди слышал???
Экс-игрок «Челси» и «Зенита» Юрий Жирков прокомментировал проведение товарищеского матча между сборными России и Ирака в Санкт-Петербурге.
«Хорошо, что национальная команда сыграет в России. Болельщики придут, тем более все скучают — народ не ходит. На матч с Ираком болельщиков соберeтся, может быть, не полный стадион, но больше, чем на игру чемпионата России», — сказал Жирков.
- Россия примет Ирак в Петербурге 26 марта.
- Сборная отстранена от международных турниров.
Ставь на матчи любимой команды, получив бесплатный бонус в 17000 рублей!