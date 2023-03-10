Губерниев одним словом охарактеризовал посещаемость в РПЛ после введения Fan ID

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев назвал «чудовищной» посещаемость в чемпионате России из-за Fan ID.

«Вопрос Fan ID нуждается в серьезной проработке. Я не хочу говорить об отмене и быть резок в высказывании. Но ситуация с посещаемостью чудовищная.

Скоро клубы будут зрителей привозить автобусами, чтобы была видимость заполнения трибун», – сказал Губерниев.

С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.

С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

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