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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Губерниев одним словом охарактеризовал посещаемость в РПЛ после введения Fan ID

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев назвал «чудовищной» посещаемость в чемпионате России из-за Fan ID.

    «Вопрос Fan ID нуждается в серьезной проработке. Я не хочу говорить об отмене и быть резок в высказывании. Но ситуация с посещаемостью чудовищная.

    Скоро клубы будут зрителей привозить автобусами, чтобы была видимость заполнения трибун», – сказал Губерниев.

    • С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
    • С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
    • Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

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    Источник: Metaratings

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    10.03.2023 01:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 10 марта, 09:43

      Fan ID заведомо провальный проект наряду с Москвич - 3. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +5417

      neim 10 марта, 07:50

      А температуру на трибунах в -5-10 градусов почему не назвал чудовищной, или она была в самый раз для футбола и болельщиков ?

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      Рейтинг: +12423

      Вомбат > neim 10 марта, 11:07

      В Краснодаре она было плюс 14, а в Питере как всегда под крышей было 17. И что?

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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 10 марта, 06:35

      Губерниев сказал, что он чудовище.

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner > Питерский князь 10 марта, 12:08

      Истеричное чудовище!..

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