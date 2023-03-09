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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Дьяков: «На месте Карпина я наступил бы на горло собственной песне и вызвал бы Дзюбу»

    Экс-защитник «Ростова» Виталий Дьяков считает, что Валерий Карпин должен был вызвать форварда «Локомотива» Артема Дзюбу в сборную России.

    — Что должно произойти, чтобы Карпин вызвал Дзюбу в сборную?

    — Карпин же объяснял, что в нынешней ситуации приглашать возрастных игроков не имеет смысла. Исключение — вратари. Но здесь все отдано на откуп Кафанову. Вот если бы предстояли официальные матчи, думаю, в сборной были бы и Смолов, и Дзюба.

    А пока шанс дают молодым — отчасти искусственно. Криминала в этом не вижу. Пускай набираются опыта.

    В то же время не будем забывать, что Дзюба в шаге от рекорда по голам за сборную России. Еще один мяч — и обгонит Кержакова. Артем не скрывает, что для него это очень важно. Он многое сделал для национальной команды, провел за нее более полусотни матчей.

    С учетом его заслуг я бы на месте Карпина наступил на горло собственной песне и вызвал бы Дзюбу.

    Раз уж матчи товарищеские — что мешает выпустить его на поле? Забьет тот самый гол, потом все Артема поздравят, пожмут руку, и он скажет: «Валерий Георгиевич, спасибо! Я свое дело сделал. Дальше без меня». Получится красивая история, от которой наш футбол только выиграет.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.03.2023 18:54
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +940

      Krics 9 марта, 21:08

      "Напьешся- будешь" ихмо.

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      Рейтинг: +2339

      Январь 59 9 марта, 20:32

      Ага вот только этого Дзюба и ждет. Карпин его вызывает , а Дзюба демонстративно заявляет, что за сборную играть не будет.

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      Рейтинг: +261

      Рыло свина 9 марта, 20:24

      вызвать и не выпустить!

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      Рейтинг: +115

      dauzhhhhh 9 марта, 19:36

      И чо, Карпин должен наступать себе на горло только потому что Зюбе надо свое тщеславие потешить ?

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      Рейтинг: +2472

      serglider > dauzhhhhh 9 марта, 20:11

      Почему бы и нет! Ежу понятно, что никакую "боеспособную" сборную Карпуша НЕ построит, в настоящих условиях зто тупое рассовывание бабок по карманам тренера и сборников. Дать шанс забить Дзюбе и установить рекорд - это как проявить футбольную солидарность и простую человеческую порядочность, не взирая на всякие разногласия. Тут я полностью согласен с постом выше!

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      Рейтинг: +1423

      Fialet > dauzhhhhh 9 марта, 20:13

      Во - во, к тому же если ему подыграть с рекордом, значит насрать Кержакову, а что Кержаков меньше для сборной сделал? Нехер делать позорному дрочеру в сборной страны.

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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > serglider 9 марта, 21:48

      А почему он должен делать Дзюбе такой подарок, тем более у него такой шанс был - но он сам отказывался играть за сборную .

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