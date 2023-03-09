В РФС объяснили, почему матч Россия – Ирак пройдет в Санкт-Петербурге

Потому, что в Питере футбол любят, а в Моркве презирают!
РФС подтвердил, что сборная России проведет товарищеский матч с Ираком в Санкт-Петербурге.
«Предварительные договоренности по матчу достигнуты, игра планируется 26 марта в Петербурге.
Хотим, чтобы сборная после долгого перерыва сыграла при своих болельщиках в максимально комфортных погодных условиях для этого время года, чтобы их могло прийти как можно больше.
Поэтому предложили иракской стороне провести матч на «Газпром Арене» в воскресенье», — сообщили в службе коммуникации РФС.
- 23 марта россияне встретятся с Ираном в Тегеране.
- Сборная отстранена от международных турниров.
Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?