В РФС объяснили, почему матч Россия – Ирак пройдет в Санкт-Петербурге

РФС подтвердил, что сборная России проведет товарищеский матч с Ираком в Санкт-Петербурге.

«Предварительные договоренности по матчу достигнуты, игра планируется 26 марта в Петербурге.

Хотим, чтобы сборная после долгого перерыва сыграла при своих болельщиках в максимально комфортных погодных условиях для этого время года, чтобы их могло прийти как можно больше.

Поэтому предложили иракской стороне провести матч на «Газпром Арене» в воскресенье», — сообщили в службе коммуникации РФС.

23 марта россияне встретятся с Ираном в Тегеране.

Сборная отстранена от международных турниров.

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