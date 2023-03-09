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    Какой вы футболист?

    В РФС объяснили, почему матч Россия – Ирак пройдет в Санкт-Петербурге

    РФС подтвердил, что сборная России проведет товарищеский матч с Ираком в Санкт-Петербурге.

    «Предварительные договоренности по матчу достигнуты, игра планируется 26 марта в Петербурге.

    Хотим, чтобы сборная после долгого перерыва сыграла при своих болельщиках в максимально комфортных погодных условиях для этого время года, чтобы их могло прийти как можно больше.

    Поэтому предложили иракской стороне провести матч на «Газпром Арене» в воскресенье», — сообщили в службе коммуникации РФС.

    • 23 марта россияне встретятся с Ираном в Тегеране.
    • Сборная отстранена от международных турниров.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.03.2023 18:08
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 9 марта, 21:25

      Потому, что в Питере футбол любят, а в Моркве презирают!

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      Рейтинг: +6144

      rash1959 9 марта, 19:29

      Наверно в ираке снег по яйки и мороз под -30. объяснение не катит.

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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n 9 марта, 18:35

      Звездаболы Питерские)))

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      Рейтинг: +14327

      Skull_Boy 9 марта, 18:19

      А точно в Сочи -20, а в Краснодаре -40

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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n > Skull_Boy 9 марта, 18:36

      а в Лужникам вообще наверно минус 100) Любят питерские матчи к себе таскать.

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