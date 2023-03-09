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    Какой вы футболист?

    Ротен раскритиковал Месси после вылета «ПСЖ» из ЛЧ: «Он не подходит для топ-уровня»

    Экс-футболист «ПСЖ» Жером Ротен раскритиковал игру нападающего Лионеля Месси после поражения парижского клуба от «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «В прошлом году против «Реала» было так же. Он был на «Бернабеу» и провалился, как и остальные. Все набросились на Доннарумму, но Месси вообще ничего не сделал.

    Матч против «Марселя» (Месси сделал 1+2 – прим. «Бомбардира») – вот чего я хочу от Месси. «ПСЖ» играл против хорошей команды Лиги 1, но не в Лиге чемпионов. Тогда все говорили: «Ах, какой голевой пас на Мбаппе!».

    Конечно, у Месси хорошие техника и видение поля. Они будут у него и в 50 лет. Но сейчас он не подходит команде топ-уровня», – сказал Ротен.

    • Месси забил 4 гола и отдал 4 ассиста в 7 матчах этой ЛЧ.
    • «ПСЖ» проиграл «Баварии» по сумме двух матчей и вылетел из турнира.

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    Источник: RMC Sport

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    09.03.2023 17:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +641

      _MATRIX_ 9 марта, 23:12

      Не, ну тут лягушатник загнул. Просто бывают неудачные дни.

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      Рейтинг: +1423

      Fialet 9 марта, 19:58

      Опустили Месю.

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