Ротен раскритиковал Месси после вылета «ПСЖ» из ЛЧ: «Он не подходит для топ-уровня»

Экс-футболист «ПСЖ» Жером Ротен раскритиковал игру нападающего Лионеля Месси после поражения парижского клуба от «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«В прошлом году против «Реала» было так же. Он был на «Бернабеу» и провалился, как и остальные. Все набросились на Доннарумму, но Месси вообще ничего не сделал.

Матч против «Марселя» (Месси сделал 1+2 – прим. «Бомбардира») – вот чего я хочу от Месси. «ПСЖ» играл против хорошей команды Лиги 1, но не в Лиге чемпионов. Тогда все говорили: «Ах, какой голевой пас на Мбаппе!».

Конечно, у Месси хорошие техника и видение поля. Они будут у него и в 50 лет. Но сейчас он не подходит команде топ-уровня», – сказал Ротен.

Месси забил 4 гола и отдал 4 ассиста в 7 матчах этой ЛЧ.

«ПСЖ» проиграл «Баварии» по сумме двух матчей и вылетел из турнира.

Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?