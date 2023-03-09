Гальтье близок к увольнению из «ПСЖ». Стал известен главный кандидат на его замену

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи проведет встречу внутри клуба, на которой решится будущее главного тренера Кристофа Гальтье.

По информации Relevo, с большой вероятностью Гальтье будет уволен. Главным претендентом на его замену является Томас Тухель, который уже тренировал «ПСЖ» с 2018 по 2020 год.

Гальтье возглавил «ПСЖ» в июле 2022 года.

Парижский клуб лидирует в Лиге 1.

«ПСЖ» вылетел из ЛЧ, уступив «Баварии» в 1/8 финала.

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