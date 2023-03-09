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    Гальтье близок к увольнению из «ПСЖ». Стал известен главный кандидат на его замену

    Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи проведет встречу внутри клуба, на которой решится будущее главного тренера Кристофа Гальтье.

    По информации Relevo, с большой вероятностью Гальтье будет уволен. Главным претендентом на его замену является Томас Тухель, который уже тренировал «ПСЖ» с 2018 по 2020 год.

    • Гальтье возглавил «ПСЖ» в июле 2022 года.
    • Парижский клуб лидирует в Лиге 1.
    • «ПСЖ» вылетел из ЛЧ, уступив «Баварии» в 1/8 финала.

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    Источник: Relevo

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    09.03.2023 16:48
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1338

      САНЁК17 9 марта, 18:09

      Стоило ожидать,опять замена тренера,дайте хоть время Тухелью , для чтобы он вникал.

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      Рейтинг: +2472

      serglider > САНЁК17 9 марта, 21:52

      Тухель не сможет эффективно рулить ПСЖ, потому что не является авторитетом для игроков. Тут нужен жесткий авторитарный наставник, с диктаторскими замашками, что бы держать в узде всю эту команду миллиардеров.

      0
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      Рейтинг: +1338

      САНЁК17 > serglider 10 марта, 05:31

      Тоже верно и с палкой

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      Рейтинг: +39

      6pbIH > serglider 10 марта, 13:05

      Жозе?))

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      Рейтинг: +768

      Болотоход 9 марта, 17:20

      Цирк в Париже продолжается!!!

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      Рейтинг: +2472

      serglider > Болотоход 9 марта, 21:54

      Арабы вваливают немеряное бабло, почему бы и не продолжить это цирковое представление?

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 9 марта, 17:04

      Тухель встряхнет ПСЖ и заставит пешеходов бегать. Ну кроме Месси, того ничем не возьмешь.

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      Рейтинг: +2524

      Чермындыр 9 марта, 17:02

      А вы, друзья, как не садитесь...

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