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    Сборная Ирака подтвердила, что прилетит в Санкт-Петербург на матч с Россией

    Пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад прокомментировал информацию о том, что национальная команда сыграет с Россией в Санкт-Петербурге.

    «Матч между сборными России и Ирака состоится 26 марта в Санкт-Петербурге. Мы давно хотели сыграть с вашей национальной командой, поэтому не видим никаких проблем провести матч на территории России», — сказал Имад.

    • 23 марта россияне встретятся с Ираном в Тегеране.
    • Сборная отстранена от международных турниров.

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    Источник: Sport24

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    09.03.2023 13:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 9 марта, 17:57

      С Карпухой вылетят!

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      Ответить
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      Рейтинг: +11528

      alex1951 9 марта, 16:04

      Классно....Сводите их на Аврору....в публичный дом.....познакомте с Д,Артаньяном.....и в приличный кабак....

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