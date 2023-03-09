Сборная Ирака подтвердила, что прилетит в Санкт-Петербург на матч с Россией

Пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад прокомментировал информацию о том, что национальная команда сыграет с Россией в Санкт-Петербурге.

«Матч между сборными России и Ирака состоится 26 марта в Санкт-Петербурге. Мы давно хотели сыграть с вашей национальной командой, поэтому не видим никаких проблем провести матч на территории России», — сказал Имад.

23 марта россияне встретятся с Ираном в Тегеране.

Сборная отстранена от международных турниров.

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