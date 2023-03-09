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    Какой вы футболист?

    Лига чемпионов. «Милан» удержал ничью с «Тоттенхэмом» (0:0) и впервые с сезона-2011/12 вышел в 1/4 финала

    «Тоттенхэм» и «Милан» не забили голов в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Эта ничья вывела в 1/4 финала итальянцев.

    С 77-й минуты англичане были в меньшинстве после удаления Кристиана Ромеро.

    «Милан» не был в 1/4 финала Лиги чемпионов с сезона-2011/12.

    «Тоттенхэм» и «Милан» второй раз подряд сыграли в Лондоне со счетом 0:0.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

    Тоттенхэм (Англия) – Милан (Италия) – 0:0

    Удаления: Ромеро, 77 (вторая ж.к.) – нет.

    Первый матч: 0:1.

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    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.03.2023 00:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +641

      _MATRIX_ 9 марта, 23:23

      Аааааааааааааа!!!!!!!! Милаааааааааааааааааааан!!!!!! Уррррааааааааааа!!!!!!!!
      Forza Rossoneri!!!!!!!

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      Рейтинг: +100913

      zigbert 9 марта, 16:54

      Может быть это удаление и помешало Тоттенхэму дожать Милан. Моменты были, особенно у Кейна. А так обе команды за 180 минут порадовали всего одним голом. Пиоли наверное был доволен больше всех.

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      Рейтинг: +641

      _MATRIX_ > zigbert 9 марта, 23:23

      Пофиг. Главное, что Милан в четвертьфинале.

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