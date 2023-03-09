«Тоттенхэм» и «Милан» не забили голов в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Эта ничья вывела в 1/4 финала итальянцев.
С 77-й минуты англичане были в меньшинстве после удаления Кристиана Ромеро.
«Милан» не был в 1/4 финала Лиги чемпионов с сезона-2011/12.
«Тоттенхэм» и «Милан» второй раз подряд сыграли в Лондоне со счетом 0:0.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
Тоттенхэм (Англия) – Милан (Италия) – 0:0
Удаления: Ромеро, 77 (вторая ж.к.) – нет.
Первый матч: 0:1.
Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?
Источник: «Бомбардир»