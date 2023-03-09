«Тоттенхэм» и «Милан» не забили голов в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Эта ничья вывела в 1/4 финала итальянцев.

С 77-й минуты англичане были в меньшинстве после удаления Кристиана Ромеро.

«Милан» не был в 1/4 финала Лиги чемпионов с сезона-2011/12.

«Тоттенхэм» и «Милан» второй раз подряд сыграли в Лондоне со счетом 0:0.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Тоттенхэм (Англия) – Милан (Италия) – 0:0

Удаления: Ромеро, 77 (вторая ж.к.) – нет.

Первый матч: 0:1.

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