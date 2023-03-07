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    Какой вы футболист?

    На 19-й тур РПЛ не хватает судей. 12 арбитров не могут работать из-за травм и отстранений

    Департамент судейства РФС столкнулся с проблемами в преддверии 19-го тура чемпионата России.

    На матчи РПЛ не хватает арбитров, поскольку более десяти рефери сейчас недоступны по разным причинам:

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.03.2023 17:40
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2470

      serglider 7 марта, 19:44

      Отсюда следует, что судейский департамент РФС не справляется с поставленными перед ним задачами и их необходимо отправить в отставку))) Уверяю Вас, все всех с разу найдут!)))) Почему бы не готовить судей с "запасом"? Все смертны и всякое случается... Тем более, что конкуренция тут не помешала бы. Что бы каждый судья знал, что на его место три-четыре желающих. Работа не пыльная, зарплата достойная, полтора часа отбегал и свободен! Кто не доволен в "Пятерочке", "Магните" и "Вкусно и точка" повсеместный кадровый голод, могут трудоустроится там)))

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      Рейтинг: +758

      rac531 7 марта, 19:21

      Пить надо меньше, а правила учить больше, решалы)))

      А то устроили забастовку, понимаешь ли(
      Клистир с песком и сразу станут здоровее всех здоровых)

      3
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      Рейтинг: +758

      rac531 7 марта, 19:16

      Пить надо меньше, а правила учить больше, решалы)))

      А то устроили забастовку, понимаешь ли(
      Клистир в песком и сразу станут здоровее всех здоровых)

      0
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      Рейтинг: +876

      O-kolesov 7 марта, 18:31

      Травмы, видимо, после драки "стенка на стенку".

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      Рейтинг: +339

      Romeo 123 7 марта, 18:25

      А что в один день 8 матчей???? Если нет 8 судьей зачем проводить чемпионат, завершить досрочно, и больше не проводить!!! Цирк и только, позор.

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      Рейтинг: +123

      Napaleon Banapart 7 марта, 18:24

      Зовите баб... И посимпотЯШней...

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      Рейтинг: +758

      rac531 > Napaleon Banapart 7 марта, 19:19

      Наташку Журову, например)))
      Бабенка с телесами, в самом соку, понимаешь ли)
      Турки были ею очень довольны)

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      Рейтинг: +2887

      фанат джигурды > rac531 7 марта, 20:05

      Судя по творящемуся в её голове, один матч, который она отсудит, будут помнить лет 10, как минимум, из-за некоторых спорных решений и логики их объяснения.

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      Рейтинг: +365

      Нуф-Нуф 7 марта, 17:53

      Иванова - вернуть, он отсудил безукоризненно. Если все равно не будет хватать судей в РПЛ, возьмите меня, я справлюсь.

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      Рейтинг: +1122

      qawzsexdr 7 марта, 17:52

      Пусть из 1 лиги приглосят, или дружественые страны помогут

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