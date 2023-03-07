На 19-й тур РПЛ не хватает судей. 12 арбитров не могут работать из-за травм и отстранений

Отсюда следует, что судейский департамент РФС не справляется с поставленными перед ним задачами и их необходимо отправить в отставку))) Уверяю Вас, все всех с разу найдут!)))) Почему бы не готовить судей с "запасом"? Все смертны и всякое случается... Тем более, что конкуренция тут не помешала бы. Что бы каждый судья знал, что на его место три-четыре желающих. Работа не пыльная, зарплата достойная, полтора часа отбегал и свободен! Кто не доволен в "Пятерочке", "Магните" и "Вкусно и точка" повсеместный кадровый голод, могут трудоустроится там)))
Департамент судейства РФС столкнулся с проблемами в преддверии 19-го тура чемпионата России.
На матчи РПЛ не хватает арбитров, поскольку более десяти рефери сейчас недоступны по разным причинам:
- Ян Бобровский, Кирилл Левников, Василий Казарцев – травмы, болезни;
- Виталий Мешков, Сергей Иванов, Артем Любимов, Алексей Сухой – в запасе из-за ошибок;
- Владимир Москалев, Иван Сиденков, Артем Чистяков, Антон Фролов, Евгений Турбин – предположительно, отстранены от работы.
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