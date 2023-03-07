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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Валерий, гордыня – это грех». Селюк обратился к Карпину из-за Дзюбы

    Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на то, что форварда «Локомотива» Артема Дзюбу не вызвали в сборную России на мартовские матчи.

    «Хочется сказать Карпину: «Валерий, гордыня – это грех». Он тренер сборной, но поставил личное выше интересов команды.

    Дзюба забил три гола его «Ростову». Как можно игнорировать такого нападающего?

    Придумали отмазку, мол, Дзюба старый – 34 года. Месси в 35 стал чемпионом мира.

    Зато вызваны Песьяков и Джанаев, одному 34, второму – 35. Они что, перспективная молодежь?» – сказал Селюк.

    • Сборная России проведет товарищеские матчи с Ираном и Ираком.
    • Дзюба не играет за национальную команду с лета 2021 года.
    • Ему не хватает 1 гола для статуса лучшего бомбардира в истории сборной.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: «Спорт КП»

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    07.03.2023 15:57
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6960

      sochi-2013 7 марта, 20:24

      Карпин о капитанской повязке: «Просто висит тряпочка, ни о чем."
      Да только за это, его ссаными тряпками надо было гнать из сборной!

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      Рейтинг: +3913

      Ziklop 7 марта, 18:32

      работорговец везде свои цели преследует.

      2
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      Рейтинг: +339

      Romeo 123 7 марта, 18:30

      У пуделья ненависть или зависть к дзюбе, этим все сказано, карпина рано в сборную назначили, молодой он ещё, для сборной нужен тренер который будет ставить интересы сборной выше, личных обид

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      Рейтинг: +174

      Александр.Т. 7 марта, 18:02

      Да не гордыня , а то что он без ответственно относится к сборам и турнирам типа пари матч , все время говоря что он нам без различен , вод и дошло то что команда стала играть безобразно

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      Рейтинг: +301

      Ниф-Ниф 7 марта, 17:30

      Борзый агент. Вот дожили. Да кто он такой чтобы указывать главному тренеру сборной?

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      Рейтинг: +2470

      serglider 7 марта, 17:18

      Поддерживаю! Карпуша самолюбивый, мелкий пакостник, злопамятный и мстительный говнюк! Свои личные обиды ставит выше интересов сборной. В Росси столько талантливой молодежи, что состав в расширенный состав из 42 человек, ни как не получится включить Дзюбу, который может установить личный рекорд голов за сборную, ну не засранец?

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