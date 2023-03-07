«Валерий, гордыня – это грех». Селюк обратился к Карпину из-за Дзюбы

Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на то, что форварда «Локомотива» Артема Дзюбу не вызвали в сборную России на мартовские матчи.

«Хочется сказать Карпину: «Валерий, гордыня – это грех». Он тренер сборной, но поставил личное выше интересов команды.

Дзюба забил три гола его «Ростову». Как можно игнорировать такого нападающего?

Придумали отмазку, мол, Дзюба старый – 34 года. Месси в 35 стал чемпионом мира.

Зато вызваны Песьяков и Джанаев, одному 34, второму – 35. Они что, перспективная молодежь?» – сказал Селюк.

Сборная России проведет товарищеские матчи с Ираном и Ираком.

Дзюба не играет за национальную команду с лета 2021 года.

Ему не хватает 1 гола для статуса лучшего бомбардира в истории сборной.

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