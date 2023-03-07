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  • «Валерий, гордыня – это грех». Селюк обратился к Карпину из-за Дзюбы

«Валерий, гордыня – это грех». Селюк обратился к Карпину из-за Дзюбы

7 марта 2023, 15:57
6

Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на то, что форварда «Локомотива» Артема Дзюбу не вызвали в сборную России на мартовские матчи.

«Хочется сказать Карпину: «Валерий, гордыня – это грех». Он тренер сборной, но поставил личное выше интересов команды.

Дзюба забил три гола его «Ростову». Как можно игнорировать такого нападающего?

Придумали отмазку, мол, Дзюба старый – 34 года. Месси в 35 стал чемпионом мира.

Зато вызваны Песьяков и Джанаев, одному 34, второму – 35. Они что, перспективная молодежь?» – сказал Селюк.

  • Сборная России проведет товарищеские матчи с Ираном и Ираком.
  • Дзюба не играет за национальную команду с лета 2021 года.
  • Ему не хватает 1 гола для статуса лучшего бомбардира в истории сборной.

Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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Источник: «Спорт КП»
Россия. Премьер-лига Локомотив Россия Дзюба Артем Карпин Валерий Селюк Дмитрий
Комментарии (6)
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serglider
1678198705
Поддерживаю! Карпуша самолюбивый, мелкий пакостник, злопамятный и мстительный говнюк! Свои личные обиды ставит выше интересов сборной. В Росси столько талантливой молодежи, что состав в расширенный состав из 42 человек, ни как не получится включить Дзюбу, который может установить личный рекорд голов за сборную, ну не засранец?
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Ниф-Ниф
1678199450
Борзый агент. Вот дожили. Да кто он такой чтобы указывать главному тренеру сборной?
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Александр.Т.
1678201356
Да не гордыня , а то что он без ответственно относится к сборам и турнирам типа пари матч , все время говоря что он нам без различен , вод и дошло то что команда стала играть безобразно
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Romeo 123
1678203025
У пуделья ненависть или зависть к дзюбе, этим все сказано, карпина рано в сборную назначили, молодой он ещё, для сборной нужен тренер который будет ставить интересы сборной выше, личных обид
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Ziklop
1678203175
работорговец везде свои цели преследует.
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sochi-2013
1678209876
Карпин о капитанской повязке: «Просто висит тряпочка, ни о чем." Да только за это, его ссаными тряпками надо было гнать из сборной!
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