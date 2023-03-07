«Челси» и «Боруссия» сыграют в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало – в 23:00 по московскому времени.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Ориентировочные составы:
- Челси: Кепа Аррисабалага – Бен Чилвелл, Уэсли Фофана, Марк Кукурелла, Трево Чалоба – Энцо Фернандес, Матео Ковачич, Михаил Мудрик – Жоау Феликс, Хаким Зиеш, Кай Хаверц.
- Боруссия: Александр Майер – Мариус Вольф, Нико Шлоттербек, Никлас Зюле, Рафаэл Геррейру – Джуд Беллингхем, Марко Ройс, Юлиан Брандт, Джованни Рейна, Эмре Джан – Себастьян Алле.
Судья: Дэнни Маккели (Нидерланды)
- Матчей в еврокубках этого сезона: 8
- Желтые карточки: 32 (4 в среднем за матч)
- Красные карточки: 1
- Фолы в среднем за матч: 22
Первая игра в Дортмунде закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Гол забил Карим Адейеми.
Коэффициенты:
- Победа Челси – 1.71
- Ничья – 3.96
- Победа Боруссии – 4.72
Прогноз на матч: обе забьют – да
Источник: «Бомбардир»