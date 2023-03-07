«Челси» и «Боруссия» сыграют в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало – в 23:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Ориентировочные составы:

Судья: Дэнни Маккели (Нидерланды)

Матчей в еврокубках этого сезона: 8

Желтые карточки: 32 (4 в среднем за матч)

Красные карточки: 1

Фолы в среднем за матч: 22

Первая игра в Дортмунде закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Гол забил Карим Адейеми.

Коэффициенты:

Победа Челси – 1.71

Ничья – 3.96

Победа Боруссии – 4.72

Прогноз на матч: обе забьют – да

Где смотреть матч Челси – Боруссия