«Челси» и «Боруссия» сыграют в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало – в 23:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Встреча пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

Первая игра в Дортмунде закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Гол забил Карим Адейеми.

Игра состоится во вторник, 7 марта.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

«Челси» – фаворит ответного матча, коэффициент на победу лондонцев составляет 1,90. На ничью – 3,90. На выигрыш «Боруссии» букмекеры предлагают поставить за 4,10.

Прогноз на матч Челси – Боруссия