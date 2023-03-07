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    Где смотреть матч «Челси» – «Боруссия»: 1/8 финала Лиги чемпионов

    «Челси» и «Боруссия» сыграют в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало – в 23:00 по московскому времени.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Встреча пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

    Первая игра в Дортмунде закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Гол забил Карим Адейеми.

    • Игра состоится во вторник, 7 марта.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».

    «Челси» – фаворит ответного матча, коэффициент на победу лондонцев составляет 1,90. На ничью – 3,90. На выигрыш «Боруссии» букмекеры предлагают поставить за 4,10.

    Прогноз на матч Челси – Боруссия

    Источник: «Бомбардир»

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    07.03.2023 21:19
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