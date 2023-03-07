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    Шнякин: «В 2007 году мне приснился сценарий матча Россия – Англия. Я поставил на него с коэффициентом 29»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин рассказал о своей ставке в 2007 году на матч Россия – Англия (2:1).

    «Мой самый жирный коэффициент? Россия – Англия в 2007 году. Это чистая правда. Мне приснилось, что мы будем проигрывать и выиграем 2:1. Я поставил поражение России в первом тайме и ее победу в матче за коэффициент 29. Тысячу рублей ставил», – сообщил журналист на ютуб-канале Павла Городницкого.

    • Шнякин в 2007 году работал на «Евроспорте».
    • Дубль в московском матче оформил Роман Павлюченко.
    • Та победа в «Лужниках» помогла России выйти на Евро-2008, где была завоевана бронза.

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.03.2023 14:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2470

      serglider 7 марта, 16:57

      Да-да... Через 16 лет можно утверждать что угодно))) Не удивлюсь если он таким образом отрабатывает бабосы за рекламу букмекерской шарашки))) Типа поставил косарь получил 29... Для аборигенов за Уралом, где это зарплата за два месяца, прям сказка. И да! У нас в яндекс еде 80 касарей сделать как два пальца... и в колонии 200К зэки зарплату за месяц получают... Смееешно...

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      Рейтинг: +10

      yuthgfyiguk 7 марта, 14:26

      Есть тема пацаны!
      На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
      потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru

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