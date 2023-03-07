Шнякин: «В 2007 году мне приснился сценарий матча Россия – Англия. Я поставил на него с коэффициентом 29»

Да-да... Через 16 лет можно утверждать что угодно))) Не удивлюсь если он таким образом отрабатывает бабосы за рекламу букмекерской шарашки))) Типа поставил косарь получил 29... Для аборигенов за Уралом, где это зарплата за два месяца, прям сказка. И да! У нас в яндекс еде 80 касарей сделать как два пальца... и в колонии 200К зэки зарплату за месяц получают... Смееешно...
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин рассказал о своей ставке в 2007 году на матч Россия – Англия (2:1).
«Мой самый жирный коэффициент? Россия – Англия в 2007 году. Это чистая правда. Мне приснилось, что мы будем проигрывать и выиграем 2:1. Я поставил поражение России в первом тайме и ее победу в матче за коэффициент 29. Тысячу рублей ставил», – сообщил журналист на ютуб-канале Павла Городницкого.
- Шнякин в 2007 году работал на «Евроспорте».
- Дубль в московском матче оформил Роман Павлюченко.
- Та победа в «Лужниках» помогла России выйти на Евро-2008, где была завоевана бронза.
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