Шнякин: «В 2007 году мне приснился сценарий матча Россия – Англия. Я поставил на него с коэффициентом 29»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин рассказал о своей ставке в 2007 году на матч Россия – Англия (2:1).

«Мой самый жирный коэффициент? Россия – Англия в 2007 году. Это чистая правда. Мне приснилось, что мы будем проигрывать и выиграем 2:1. Я поставил поражение России в первом тайме и ее победу в матче за коэффициент 29. Тысячу рублей ставил», – сообщил журналист на ютуб-канале Павла Городницкого.

Шнякин в 2007 году работал на «Евроспорте».

Дубль в московском матче оформил Роман Павлюченко.

Та победа в «Лужниках» помогла России выйти на Евро-2008, где была завоевана бронза.

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