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    Какой вы футболист?

    Быстров поддержал решение Карпина не вызывать Дзюбу в сборную России

    Экс-игрок «Спартака» Владимир Быстров отреагировал на решение Валерия Карпина не включать Артема Дзюбу в расширенный состав сборной России на мартовский сбор.

    — Дзюба оформляет хет-трик, но не попадает в расширенный список сборной России. Почему?

    — Мы хотим смотреть вперед или назад? Если мы смотрим вперед, то не должны оборачиваться и делать два шага назад. Мы может вызвать Дзюбу, и что? Тренеру нужно будет перестраивать игру под него. Там есть список игроков, которых бы Карпин не вызвал на официальные матчи.

    Но пока есть время посмотреть на молодых, строить новую команду, потому что нас все равно вернут на международную арену и придется играть. Есть нападающие моложе, которые делают свою работу. Тем более самому Дзюбе не пойдет на пользу этот вызов, он не молодой уже.

    — Но ему нужно забить один гол. Для него это важно.

    — Павлюченко тоже нужно было забить гол за «Уфу» в Кубке России. Сделали небольшую пиар-акцию, а в итоге поехал Павлюченко отдыхать. Тренеру все-таки нужно строить команду.

    • На выходных Дзюба оформил хет-трик в ворота «Ростова» Карпина.
    • Сборные России и Ирана 23 марта проведут товарищеский матч.
    • Также возможна встреча российской команды с Ираком.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.03.2023 09:40
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2470

      serglider 7 марта, 12:43

      Быстров становится таким долб...бом, который уверен в собственной правоте и орет об этом везде где можно, не обращая внимания на другие мнения и аргументы! Понятно, что Дзюба с каждым годом лучше не становится, но у него большой опыт выступлений за сборную и клубы. Что теряет сборная если там будет Дзюба? В плане передачи опыта молодым, на тех же тренеровочных сборах он бы не был лишним. Ну и главная причина его не вызова это Карпуша, который питает личную неприязь к Дзюбе)))

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      Рейтинг: +6960

      sochi-2013 > serglider 7 марта, 14:58

      Ты не прав! Почему становится?
      Давно сформировавшийся.

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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY > serglider 7 марта, 18:55

      "Что теряет сборная, если там будет Дзюба?" Отвечаю: каждый час присутствия Дзюбы - это час разложения коллектива, жаль, что ты не присутствовал ни на одной его тренировке. Обрати внимание(!!!) что о нём говорят действующие и закончившие играть футболисты, согласны они с Карпиным или нет. Они лучше нас с тобой знают что такое "дзюба", потому что общаются с ним. И сам себе ответь на вопрос: почему от него все отказались, только Локо откликнулся ( и то рискнул из-за безвыходной ситуации). А Вовку ты зря обидел, Вовка прав.

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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 7 марта, 10:48

      Вова прав.

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner > DOCTOR PENALTY 7 марта, 10:57

      А в игре с Ираном КТО забивать будет? Или Валеру устраивают позорные игры типа последней с Хорватией?

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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY > Cleaner 7 марта, 11:24

      Комличенко будет забивать, не волнуйся.

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner > DOCTOR PENALTY 7 марта, 12:00

      Мне то чего волноваться. За Валерину сборную волноваться нельзя. Над ней можно только РЖАТЬ!!!

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      Рейтинг: +2470

      serglider > DOCTOR PENALTY 7 марта, 12:35

      Комличенко за Ростов играет через пень-колоду, а вот в сборной развернется))) При этом три последних игры сборной - это позорище! Как бы объяснение Баринова, типа официальных игр нет, вот и играет спустя рукава - полный бред! Даже если сборная вернется в официальные игры эти поленья лучше играть не будут.

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      DOCTOR PENALTY > serglider 7 марта, 18:38

      Ты тоже уверен, что нужен Дзюба?

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 7 марта, 10:39

      Зенито-Спартако-Зенитовский бегунок что то там решил? Ржу ни могу!...)

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