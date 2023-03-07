Быстров поддержал решение Карпина не вызывать Дзюбу в сборную России

Экс-игрок «Спартака» Владимир Быстров отреагировал на решение Валерия Карпина не включать Артема Дзюбу в расширенный состав сборной России на мартовский сбор.

— Дзюба оформляет хет-трик, но не попадает в расширенный список сборной России. Почему?

— Мы хотим смотреть вперед или назад? Если мы смотрим вперед, то не должны оборачиваться и делать два шага назад. Мы может вызвать Дзюбу, и что? Тренеру нужно будет перестраивать игру под него. Там есть список игроков, которых бы Карпин не вызвал на официальные матчи.

Но пока есть время посмотреть на молодых, строить новую команду, потому что нас все равно вернут на международную арену и придется играть. Есть нападающие моложе, которые делают свою работу. Тем более самому Дзюбе не пойдет на пользу этот вызов, он не молодой уже.

— Но ему нужно забить один гол. Для него это важно.

— Павлюченко тоже нужно было забить гол за «Уфу» в Кубке России. Сделали небольшую пиар-акцию, а в итоге поехал Павлюченко отдыхать. Тренеру все-таки нужно строить команду.

На выходных Дзюба оформил хет-трик в ворота «Ростова» Карпина.

Сборные России и Ирана 23 марта проведут товарищеский матч.

Также возможна встреча российской команды с Ираком.

Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?