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    Какой вы футболист?

    «Карпин не вызвал Дзюбу, но вызвал тех, кого Артем отвозил рылом». Агент Смирнов – о списке сборной

    Футбольный агент Антон Смирнов оценил расширенный список сборной России на мартовские матчи с Ираном и, предположительно, с Ираком.

    «Валерий Карпин как всегда вызвал сильнейших. В частности, тех, кого рылом отвозил Артем Дзюба: Сергея Песьякова, Максима Осипенко, Даниила Глебова и Николая Комличенко. А самого его не вызвал», – написал Смирнов.

    • Сообщалось, что 23 марта сборная России сыграет с Ираном.
    • Матч пройдет в Тегеране.
    • Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: телеграм-канал Антона Смирнова

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    06.03.2023 19:51
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2611

      АЛЕКС 58 7 марта, 05:44

      Кого бы не вызывал,играть будут ростовчане

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1648

      Artemka444 6 марта, 22:19

      Сейчас весь Ростов можно взять, толку меньше не будет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5985

      AtticusFinch 6 марта, 21:08

      Так он же заранее написал, что вызывает до 30 лет!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1242

      mama1991 6 марта, 20:09

      кому ща интересна сборная и ее кондидаты? куда она готовится? неужели не понятно что это на очень долго? кто до сих пор этого не понял, идет в школу....

      2
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      Рейтинг: +6135

      rash1959 > mama1991 6 марта, 21:15

      Хоть и с ошибками писано, но всё правильно, поддерживаю.

      1
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      Рейтинг: +1423

      Fialet > rash1959 6 марта, 23:37

      Да ничего правильного, скоро мир разделится, у нас будут турниры с дружественными странами, и таких стран будет много.
      Так што пусь кондедаты гатовятца.

      0
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      Рейтинг: +910

      Rabinovi_ch 6 марта, 20:08

      Скажите этим имбицлам, что поливая Карпина говном, они больше подтверждают, что Дзюбу в сборную звать не надо.
      Какой игрок, такое и окружение...

      3
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      Рейтинг: +655

      gunstilzit > Rabinovi_ch 6 марта, 20:45

      Ладно Дзюба!Но Комличенко с какого в сборной?

      2
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      Рейтинг: +2611

      АЛЕКС 58 > gunstilzit 7 марта, 05:45

      А кто будет падать,пенали зарабатывать?

      1
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