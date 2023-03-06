«Карпин не вызвал Дзюбу, но вызвал тех, кого Артем отвозил рылом». Агент Смирнов – о списке сборной

Футбольный агент Антон Смирнов оценил расширенный список сборной России на мартовские матчи с Ираном и, предположительно, с Ираком.

«Валерий Карпин как всегда вызвал сильнейших. В частности, тех, кого рылом отвозил Артем Дзюба: Сергея Песьякова, Максима Осипенко, Даниила Глебова и Николая Комличенко. А самого его не вызвал», – написал Смирнов.

Сообщалось, что 23 марта сборная России сыграет с Ираном.

Матч пройдет в Тегеране.

Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.

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