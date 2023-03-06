Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    ⚡ Сборная России назвала расширенный состав на матч с Ираном

    Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным назвал расширенный состав национальной команды на мартовский сбор.

    В предварительный список включен 41 футболист.

    Вратари: Антон Шунин («Динамо»), Александр Селихов («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сергей Песьяков («Ростов»), Сослан Джанаев («Сочи), Илья Помазун («Урал»);

    Защитники: Вячеслав Караваев, Данил Круговой (оба – «Зенит»), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов, Никита Чернов (все – «Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Артeм Макарчук («Сочи»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»), Мингиян Бевеев («Урал»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Станислав Магкеев («Локомотив»);

    Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артeм Карпукас, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все – «Локомотив»), Данил Глебов («Ростов»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой (оба – «Зенит»), Ильзат Ахметов («Краснодар), Александр Коваленко («Крылья Советов»), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба – «Динамо»), Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов, Михаил Игнатов (все – «Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Алексей Миранчук («Торино»), Александр Головин («Монако»);

    Нападающие: Фeдор Чалов (ЦСКА), Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»), Владимир Писарский («Крылья Советов»), Константин Тюкавин («Динамо»).

    Сбор пройдeт с 19 по 28 марта в Новогорске. О товарищеских матчах сборной РФС объявит дополнительно.

    • Сообщалось, что 23 марта сборная России сыграет с Ираном.
    • Матч пройдет в Тегеране.
    • Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.

    Fan ID обрушил посещаемость стадионов РПЛ. Клубы и игроки недовольны

    Ставь на матчи любимой команды, получив бесплатный бонус в 17000 рублей!

    Новости по теме
    В УЕФА рассказали, будут ли проблемы у России из-за участия в турнире с азиатскими сборными 16
    «Афганистан – не подарок»: Селюк предрек сборной России провал на турнире в Азии 10
    Fan ID можно оформить без посещения МФЦ: подробная инструкция 7
    Источник: телеграм-канал сборной России

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.03.2023 18:15
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5417

      neim 7 марта, 02:49

      А Комличенко-то за шо ? )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2117

      Bozigit 7 марта, 00:01

      Дзюба зачем ты сделал хет трик)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6134

      rash1959 6 марта, 21:12

      А что это за "мартовский сбор"? Наверно делать то, что делают в марте уличные коты. И где эти новобранцы чернокожие? для какого уя им выдали серпастый-молоткастый? Видимо, чтоб от налогов убежать. А может они в очереди в военкомат дежурят, типа добровольцы.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1282

      Sky Spartak > rash1959 6 марта, 22:43

      выдали для того, что бы они легионерами не считались..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17913

      paracetamol 6 марта, 19:32

      Сборная России назвала или физрук В. Карпин?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1423

      Fialet 6 марта, 19:15

      С нападающими совсем печально.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3219

      Эном айс 6 марта, 18:48

      Ну,да.. погуглил "россияне футбол", делетнул Дзюбу и довольно повернулся на другой бок.
      Тут вернулся Комличенко с бутылкой.
      Пришлось добавить..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13597

      Алексей З 6 марта, 18:40

      Этот мудак просто смеётся над всеми. 41 . Ох*ть !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8901

      vladik12 6 марта, 18:20

      А есть русские футболисты, которые не попали в список?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1393

      Hoahin > vladik12 6 марта, 18:32

      Малком и Клаудиньо

      12
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот > Hoahin 6 марта, 21:41

      И Артемио Мастур...ньо!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11