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  • ⚡ Сборная России назвала расширенный состав на матч с Ираном

⚡ Сборная России назвала расширенный состав на матч с Ираном

6 марта 2023, 18:15
10

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным назвал расширенный состав национальной команды на мартовский сбор.

В предварительный список включен 41 футболист.

Вратари: Антон Шунин («Динамо»), Александр Селихов («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сергей Песьяков («Ростов»), Сослан Джанаев («Сочи), Илья Помазун («Урал»);

Защитники: Вячеслав Караваев, Данил Круговой (оба – «Зенит»), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов, Никита Чернов (все – «Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Артeм Макарчук («Сочи»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»), Мингиян Бевеев («Урал»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Станислав Магкеев («Локомотив»);

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артeм Карпукас, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все – «Локомотив»), Данил Глебов («Ростов»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой (оба – «Зенит»), Ильзат Ахметов («Краснодар), Александр Коваленко («Крылья Советов»), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба – «Динамо»), Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов, Михаил Игнатов (все – «Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Алексей Миранчук («Торино»), Александр Головин («Монако»);

Нападающие: Фeдор Чалов (ЦСКА), Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»), Владимир Писарский («Крылья Советов»), Константин Тюкавин («Динамо»).

Сбор пройдeт с 19 по 28 марта в Новогорске. О товарищеских матчах сборной РФС объявит дополнительно.

  • Сообщалось, что 23 марта сборная России сыграет с Ираном.
  • Матч пройдет в Тегеране.
  • Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.

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Источник: телеграм-канал сборной России
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Комментарии (10)
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vladik12
1678116051
А есть русские футболисты, которые не попали в список?
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Эном айс
1678117737
Ну,да.. погуглил "россияне футбол", делетнул Дзюбу и довольно повернулся на другой бок. Тут вернулся Комличенко с бутылкой. Пришлось добавить..
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Fialet
1678119335
С нападающими совсем печально.
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paracetamol
1678120349
Сборная России назвала или физрук В. Карпин?
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rash1959
1678126343
А что это за "мартовский сбор"? Наверно делать то, что делают в марте уличные коты. И где эти новобранцы чернокожие? для какого уя им выдали серпастый-молоткастый? Видимо, чтоб от налогов убежать. А может они в очереди в военкомат дежурят, типа добровольцы.
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Bozigit
1678136474
Дзюба зачем ты сделал хет трик)
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neim
1678146598
А Комличенко-то за шо ? )))
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