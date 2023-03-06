⚡ Сборная России назвала расширенный состав на матч с Ираном

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным назвал расширенный состав национальной команды на мартовский сбор.

В предварительный список включен 41 футболист.

Вратари: Антон Шунин («Динамо»), Александр Селихов («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сергей Песьяков («Ростов»), Сослан Джанаев («Сочи), Илья Помазун («Урал»);

Защитники: Вячеслав Караваев, Данил Круговой (оба – «Зенит»), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов, Никита Чернов (все – «Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Артeм Макарчук («Сочи»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»), Мингиян Бевеев («Урал»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Станислав Магкеев («Локомотив»);

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артeм Карпукас, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все – «Локомотив»), Данил Глебов («Ростов»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой (оба – «Зенит»), Ильзат Ахметов («Краснодар), Александр Коваленко («Крылья Советов»), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба – «Динамо»), Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов, Михаил Игнатов (все – «Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Алексей Миранчук («Торино»), Александр Головин («Монако»);

Нападающие: Фeдор Чалов (ЦСКА), Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»), Владимир Писарский («Крылья Советов»), Константин Тюкавин («Динамо»).

Сбор пройдeт с 19 по 28 марта в Новогорске. О товарищеских матчах сборной РФС объявит дополнительно.

Сообщалось, что 23 марта сборная России сыграет с Ираном.

Матч пройдет в Тегеране.

Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.

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