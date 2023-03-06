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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    В «Оренбурге» объяснили, почему отказались от подписания Дзюбы

    Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что зимой в клубе мог оказаться нападающий Артем Дзюба.

    – Мне звонил какой-то парень. Но у нас нет таких финансовых возможностей. Глупо что-то обсуждать, когда ты понимаешь, что у тебя максимальная зарплата, условно, три рубля, а там надо платить десять.

    У нас нет таких денег. Все думают, что наши латиноамериканцы играют за бешенные суммы, но нет.

    У них по сути разница 300-400 тысяч по сравнению с россиянами. Они играют не за какие-то космические деньги.

    – Получается, вам предложили – вы отказались?

    – Мы не отказались. Я сказал, что поговорю с тренером. Марцел (Личка) оценивает Дзюбу как очень сильного футболиста. Условно говоря, он может не всегда играть, но нам точно поможет, если придет с правильным настроем.

    Он однозначно помог бы нам и многим командам. Это классный нападающий, у него много сильных качеств, за счет которых он вывозит. Но, помимо желания, есть финансы, в которых мы ограничены.

    • 34-летний форвард перешел в «Локо» в феврале в статусе свободного агента.
    • Он подписал контракт до конца сезона.
    • В субботу Дзюба сделал хет-трик в матче с «Ростовом» (3:1).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    06.03.2023 10:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 6 марта, 12:18

      Почему отказались от подписания Дзюбы? Потому, что дураки, почему еще?

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