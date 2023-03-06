В «Оренбурге» объяснили, почему отказались от подписания Дзюбы

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что зимой в клубе мог оказаться нападающий Артем Дзюба.

– Мне звонил какой-то парень. Но у нас нет таких финансовых возможностей. Глупо что-то обсуждать, когда ты понимаешь, что у тебя максимальная зарплата, условно, три рубля, а там надо платить десять.

У нас нет таких денег. Все думают, что наши латиноамериканцы играют за бешенные суммы, но нет.

У них по сути разница 300-400 тысяч по сравнению с россиянами. Они играют не за какие-то космические деньги.

– Получается, вам предложили – вы отказались?

– Мы не отказались. Я сказал, что поговорю с тренером. Марцел (Личка) оценивает Дзюбу как очень сильного футболиста. Условно говоря, он может не всегда играть, но нам точно поможет, если придет с правильным настроем.

Он однозначно помог бы нам и многим командам. Это классный нападающий, у него много сильных качеств, за счет которых он вывозит. Но, помимо желания, есть финансы, в которых мы ограничены.

34-летний форвард перешел в «Локо» в феврале в статусе свободного агента.

Он подписал контракт до конца сезона.

В субботу Дзюба сделал хет-трик в матче с «Ростовом» (3:1).

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