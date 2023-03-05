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    «Настоящий спортсмен и большой профессионал»: глава «Локо» похвалил Дзюбу после его хет-трика

    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных доволен своим форвардом Артемом Дзюбой по итогам матча 18-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1). У него хет-трик.

    «Хочу поздравить всю команду! Важная игра и очень важная победа! Команда формируется, нужно продолжать поступательное движение. Вместе с тем видим, над чем нужно работать. Отдельное спасибо нашим болельщикам, продолжайте верить в команду, мы не подведем!» – сказал Нагорных.

    • Контракт Дзюбы действует до лета.
    • Он зарабатывает в месяц 2,5 миллиона рублей без учета бонусов.
    • Дзюба преодолел отметку в 150 голов в РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «Р-Спорт»

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    05.03.2023 11:16
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