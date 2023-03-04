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    Какой вы футболист?

    Дзюба объяснил, почему его заменили в матче с «Ростовом» и не дали сделать покер

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба дал комментарий после матча 18-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1). У игрока хет-трик.

    «Я очень рад вернуться, очень соскучился по России за короткий вояж в Турции, наслаждаюсь каждым моментом. Ребятам спасибо огромное за доверие, передачи.

    Заменили по делу, ушиб получил, Мелеха пяткой в колено попал. Четвертый гол? Надо меру знать. Три — я уже счастлив.

    Важно было победить, мы в ситуации, в которой «Локомотив» не должен находиться», – сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

    • Это был дебют Дзюбы за «Локо» в РПЛ.

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.03.2023 22:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 4 марта, 22:25

      Дзюбу заменили в матче с «Ростовом» и не дали сделать покер только для того чтобы Карпин с горя в запой не ушел. Берегут тренера сборной для новых побед. Игра с Ираном ведь на носу!

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