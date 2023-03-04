Дзюба объяснил, почему его заменили в матче с «Ростовом» и не дали сделать покер

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба дал комментарий после матча 18-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1). У игрока хет-трик.

«Я очень рад вернуться, очень соскучился по России за короткий вояж в Турции, наслаждаюсь каждым моментом. Ребятам спасибо огромное за доверие, передачи.

Заменили по делу, ушиб получил, Мелеха пяткой в колено попал. Четвертый гол? Надо меру знать. Три — я уже счастлив.

Важно было победить, мы в ситуации, в которой «Локомотив» не должен находиться», – сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

Это был дебют Дзюбы за «Локо» в РПЛ.

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