Семак отреагировал на слова Дзюбы в свой адрес

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на интервью своего бывшего форварда Артема Дзюбы.

– Артем Дзюба дал резонансное интервью, в котором сказал о вас, что вы якобы избегаете неприятных разговоров. Понимаете, почему он так сказал и как отреагировали, когда увидели эти цитаты Артема?

– С улыбкой. Я привык к тому, что работа главного тренера очень непростая. Быть хорошим для всех невозможно. Артему – большая благодарность за вклад в результаты нашей команды. И Артем, и Сердар Азмун, и Магомед Оздоев, и другие игроки нашей команды, которые были у нас, и которых сейчас нет, оставили большой след в достижениях нашей команды.

А моя задача как тренера – двигаться вперед. Игра нашей команды смотрится неплохо, каждый должен заниматься своим делом. Я не могу так красноречиво говорить, мне нужно делать свою работу, что я и пытаюсь делать. Нужно радоваться жизни, быть благодарным всему, всех уважать и никому не досаждать, что вам всем желаю с большим уважением.

Дзюба сейчас на контракте с «Локомотивом», который действует до лета.

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