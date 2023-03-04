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Семак отреагировал на слова Дзюбы в свой адрес

4 марта 2023, 20:04
6

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на интервью своего бывшего форварда Артема Дзюбы.

Артем Дзюба дал резонансное интервью, в котором сказал о вас, что вы якобы избегаете неприятных разговоров. Понимаете, почему он так сказал и как отреагировали, когда увидели эти цитаты Артема?

– С улыбкой. Я привык к тому, что работа главного тренера очень непростая. Быть хорошим для всех невозможно. Артему – большая благодарность за вклад в результаты нашей команды. И Артем, и Сердар Азмун, и Магомед Оздоев, и другие игроки нашей команды, которые были у нас, и которых сейчас нет, оставили большой след в достижениях нашей команды.

А моя задача как тренера – двигаться вперед. Игра нашей команды смотрится неплохо, каждый должен заниматься своим делом. Я не могу так красноречиво говорить, мне нужно делать свою работу, что я и пытаюсь делать. Нужно радоваться жизни, быть благодарным всему, всех уважать и никому не досаждать, что вам всем желаю с большим уважением.

  • Дзюба сейчас на контракте с «Локомотивом», который действует до лета.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Дзюба Артем Семак Сергей
Комментарии (6)
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ArReal
1677950451
"Нужно радоваться жизни, быть благодарным всему, всех уважать и никому не досаждать...." - вот поэтому такие как ты и Слуцкий тренируют команды, у которых в момент вашего присутствия, практически нет соперников в Чемпионате!
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lipatov32
1677962504
Е п а л а, жаба - гадюку. Один "супер тренер" Другой "супер футболист" Вот и весь расейский футбол!!!!
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Бригадный
1677992070
Семака кто только не критиковал. Я, кстати, тоже. Но матч с Пари НН удивил. Такое впечатление, что Богданыч совсем не прост. Количество тактических решений впечатлило. Если Богданыч еще и Бакаева научится правильно использовать, то будем иметь великого тренера. В натуре.
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