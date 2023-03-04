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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Семак отреагировал на слова Дзюбы в свой адрес

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на интервью своего бывшего форварда Артема Дзюбы.

    Артем Дзюба дал резонансное интервью, в котором сказал о вас, что вы якобы избегаете неприятных разговоров. Понимаете, почему он так сказал и как отреагировали, когда увидели эти цитаты Артема?

    – С улыбкой. Я привык к тому, что работа главного тренера очень непростая. Быть хорошим для всех невозможно. Артему – большая благодарность за вклад в результаты нашей команды. И Артем, и Сердар Азмун, и Магомед Оздоев, и другие игроки нашей команды, которые были у нас, и которых сейчас нет, оставили большой след в достижениях нашей команды.

    А моя задача как тренера – двигаться вперед. Игра нашей команды смотрится неплохо, каждый должен заниматься своим делом. Я не могу так красноречиво говорить, мне нужно делать свою работу, что я и пытаюсь делать. Нужно радоваться жизни, быть благодарным всему, всех уважать и никому не досаждать, что вам всем желаю с большим уважением.

    • Дзюба сейчас на контракте с «Локомотивом», который действует до лета.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    04.03.2023 20:04
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +90

      Бригадный 5 марта, 07:54

      Семака кто только не критиковал. Я, кстати, тоже. Но матч с Пари НН удивил. Такое впечатление, что Богданыч совсем не прост. Количество тактических решений впечатлило. Если Богданыч еще и Бакаева научится правильно использовать, то будем иметь великого тренера. В натуре.

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      Рейтинг: +452

      lipatov32 4 марта, 23:41

      Е п а л а, жаба - гадюку. Один "супер тренер" Другой "супер футболист" Вот и весь расейский футбол!!!!

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      Рейтинг: +33

      gurov. 4 марта, 21:36

      ***** МЕЖДУ СОБОЙ РАЗБЕРУТСЯ КТО ЕСТЬ КТО.

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      Рейтинг: +5985

      AtticusFinch 4 марта, 20:20

      "Нужно радоваться жизни, быть благодарным всему, всех уважать и никому не досаждать...." - вот поэтому такие как ты и Слуцкий тренируют команды, у которых в момент вашего присутствия, практически нет соперников в Чемпионате!

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      Рейтинг: +966

      Mr Green > AtticusFinch 4 марта, 22:35

      у Уфы видно тоже не было соперников, когда он там тренировал)

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      Рейтинг: +5985

      AtticusFinch > Mr Green 4 марта, 22:49

      Вы наверно имели ввиду Рубин? в целом кому надо - тот понял , что я имел ввиду))

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      Рейтинг: +7043

      Semenycch 4 марта, 20:19

      Зря Артем высказывался о Сергее Богдановиче с некоторой критикой! Семак глыба, капитан лучшей сборной России с титановыми шарами! Он и сейчас такой же неимоверно сильный и вместе с тем сдержанный, внимательный, добрый!
      Большая благодарность и Дзюбе и Азмуну и Оздоеву за самоотверженную игру в составе Зенита!

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      Рейтинг: +3862

      minaev23 > Semenycch 4 марта, 20:42

      Дзюбе палец в рот не клади! Рубит правду матку и ему глубоко до общественного мнения.Семаку вообще не надо реагировать на всякое там... Тренировать ему ещё очень долго , может и до конца карьеры ( еврокубков мы не увидим) таких как Артём будет много .Работать без оглядки на прошлое!

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      Рейтинг: +7043

      Semenycch 4 марта, 20:12

      Дзюба обновил рекорд по голам в ЧР! Поздравляю, Артем!

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