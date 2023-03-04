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  • «Приходим с разминки перед игрой, а он уже «мертвый». Лещук – об Овечкине

«Приходим с разминки перед игрой, а он уже «мертвый». Лещук – об Овечкине

4 марта 2023, 12:42

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал о совместной игре с хоккеистом Александром Овечкиным.

  • В июне Овечкин дебютировал в футболе в составе «Динамо» в матче с «Амкалом».
  • Он провел на поле 11 минут.
  • Хоккеист забил с угла штрафной после голевого паса пяткой от Федора Смолова.

– Какие воспоминания остались от игры за вас Александра Овечкина, его гола в ворота «Амкала»? Каким он был в общении с футболистами?

– Очень дружелюбный и открытый. Рад был сидеть рядом с ним в раздевалке, с открытым ртом его слушал.

Понятно, что он больше со старшими общался – Смоловым, Паршивлюком. Память об этом моменте останется у меня надолго.

И у меня теперь есть большое желание приехать в Вашингтон на игру «Кэпиталз». Может, удастся после игры пересечься.

– Какой-нибудь забавный эпизод, связанный с Овечкиным, в те дни был?

– Был. Приходим с разминки перед игрой, а он уже «мертвый». Смеeтся, говорит: «Ну куда вы так разминаетесь?! Я в игре меньше устаю, чем у вас на разминке».

Они же там вышли на раскаточку, чуть-чуть покатались и разошлись. А после нашей разминки весь мокрый.

Доктор Саше и нашатырь дает, и всякие гели, чтобы он в себя пришел. Мы думали – как он выдержит десять минут в игре?

Ну, и забавный эпизод был, как он парня-блогера бортанул, выкинул как из маршрутки.

– А потом Овечкин взял и забил. Вы офигели?

– Да-а! Когда он до того приехал на базу, Смолов ему говорит: «Я тебе в офис покачу, и ты забьешь». Так и получилось.

Слева из штрафной пробил – точно из своего левого круга вбрасывания! Это и мастерство, и удача.

Сыграл десять минут в футбол с профессионалами – и забил. Я подписался в телеграме на журналиста Павла Лысенкова, который много пишет об НХЛ и об Овечкине, и каждое утро смотрю – забил ли Саша. Очень надеюсь, что он побьет рекорд Уэйна Гретцки!

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Лещук Игорь
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