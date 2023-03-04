Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Приходим с разминки перед игрой, а он уже «мертвый». Лещук – об Овечкине

    Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал о совместной игре с хоккеистом Александром Овечкиным.

    • В июне Овечкин дебютировал в футболе в составе «Динамо» в матче с «Амкалом».
    • Он провел на поле 11 минут.
    • Хоккеист забил с угла штрафной после голевого паса пяткой от Федора Смолова.

    – Какие воспоминания остались от игры за вас Александра Овечкина, его гола в ворота «Амкала»? Каким он был в общении с футболистами?

    – Очень дружелюбный и открытый. Рад был сидеть рядом с ним в раздевалке, с открытым ртом его слушал.

    Понятно, что он больше со старшими общался – Смоловым, Паршивлюком. Память об этом моменте останется у меня надолго.

    И у меня теперь есть большое желание приехать в Вашингтон на игру «Кэпиталз». Может, удастся после игры пересечься.

    – Какой-нибудь забавный эпизод, связанный с Овечкиным, в те дни был?

    – Был. Приходим с разминки перед игрой, а он уже «мертвый». Смеeтся, говорит: «Ну куда вы так разминаетесь?! Я в игре меньше устаю, чем у вас на разминке».

    Они же там вышли на раскаточку, чуть-чуть покатались и разошлись. А после нашей разминки весь мокрый.

    Доктор Саше и нашатырь дает, и всякие гели, чтобы он в себя пришел. Мы думали – как он выдержит десять минут в игре?

    Ну, и забавный эпизод был, как он парня-блогера бортанул, выкинул как из маршрутки.

    – А потом Овечкин взял и забил. Вы офигели?

    – Да-а! Когда он до того приехал на базу, Смолов ему говорит: «Я тебе в офис покачу, и ты забьешь». Так и получилось.

    Слева из штрафной пробил – точно из своего левого круга вбрасывания! Это и мастерство, и удача.

    Сыграл десять минут в футбол с профессионалами – и забил. Я подписался в телеграме на журналиста Павла Лысенкова, который много пишет об НХЛ и об Овечкине, и каждое утро смотрю – забил ли Саша. Очень надеюсь, что он побьет рекорд Уэйна Гретцки!

    РПЛ возвращается! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    «Динамо» забило «Зениту» на 10-й секунде 6
    «Зенит» – «Динамо»: стартовые составы на 1/4 финала Fonbet Кубка России 5
    Где смотреть матч «Зенит» – «Динамо»: 1/4 финала Кубка России 1
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.03.2023 12:42
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11