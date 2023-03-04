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  • На Украине недовольны участием компании Joma в разработке формы для «Зенита»

На Украине недовольны участием компании Joma в разработке формы для «Зенита»

4 марта 2023, 11:08
8

Украинская ассоциация футбола (УАФ) потребовала объяснений от испанской компании Joma из-за новой формы «Зенита».

«Имеет ли центральный офис Joma отношение к презентации и разработке дизайна формы для российского клуба «Зенит»?

Как так получилось, что на презентованной форме российской команды красуется логотип Joma?

В ближайшее время мы надеемся получить четкий ответ на эти вопросы», – говорится в заявлении УАФ.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ после 17 туров.
  • Joma – технический партнер сборной Украины.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Зенит
Комментарии (8)
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Ollegator
1677918677
Культура отмены в полной красе.
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DVOK68
1677919140
Перетерпите,сволочня бандеровская...
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qawzsexdr
1677920610
Теперь вся Европа должна перед Украиной отчитываться о своих действиях, и ждать разрешение на них
Ответить
docndoc
1677921261
Кастрюлеголовые почувствовали себя "владычицами морскими"..)))
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Axe111
1677921685
Боже,че вы там ещё пукаете лол
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JIEGEHDA
1677922545
Ладно спросить . Ладно поинтересоваться . Как будто нечем заняться. Но требовать ))) молодцы прям . Будет ещё классно если те дадут объяснения и ещё начнут требовать от Зенита что-то)) во цирк будет то а! Послать в (•) их . Пусть кушают Бандероли и подтеряются желто синей бумажкой
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R_a_i_n
1677925458
На Украине вообще бывают чем нибудь довольны?
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Oldtrafford83
1677996470
х.уй вам на воротник с вашими требованиями, совсем уже ах.уели!!!
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