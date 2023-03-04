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    Какой вы футболист?

    На Украине недовольны участием компании Joma в разработке формы для «Зенита»

    Украинская ассоциация футбола (УАФ) потребовала объяснений от испанской компании Joma из-за новой формы «Зенита».

    «Имеет ли центральный офис Joma отношение к презентации и разработке дизайна формы для российского клуба «Зенит»?

    Как так получилось, что на презентованной форме российской команды красуется логотип Joma?

    В ближайшее время мы надеемся получить четкий ответ на эти вопросы», – говорится в заявлении УАФ.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ после 17 туров.
    • Joma – технический партнер сборной Украины.

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.03.2023 11:08
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +4443

      Oldtrafford83 5 марта, 09:07

      х.уй вам на воротник с вашими требованиями, совсем уже ах.уели!!!

      1
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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n 4 марта, 13:24

      На Украине вообще бывают чем нибудь довольны?

      1
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      Рейтинг: +37

      JIEGEHDA 4 марта, 12:35

      Ладно спросить . Ладно поинтересоваться . Как будто нечем заняться. Но требовать ))) молодцы прям . Будет ещё классно если те дадут объяснения и ещё начнут требовать от Зенита что-то)) во цирк будет то а! Послать в (•) их . Пусть кушают Бандероли и подтеряются желто синей бумажкой

      1
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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 4 марта, 12:27

      Окраина как и Польша живёт по принципу: - Дайте нам поесть, а то нам гадить вам под дверь нечем! Гыгыгы

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3581

      Axe111 4 марта, 12:21

      Боже,че вы там ещё пукаете лол

      1
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      Рейтинг: +2453

      docndoc 4 марта, 12:14

      Кастрюлеголовые почувствовали себя "владычицами морскими"..)))

      4
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      Рейтинг: +1122

      qawzsexdr 4 марта, 12:03

      Теперь вся Европа должна перед Украиной отчитываться о своих действиях, и ждать разрешение на них

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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka 4 марта, 11:47

      зарема и фсястрана скоро присоединятся к укронедовольству .

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      Рейтинг: +21247

      Persona_non_Grata > Barmaleushka 4 марта, 11:57

      Достаточно тебя будет !!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n > Barmaleushka 4 марта, 13:23

      Не надо перегибать.

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      Рейтинг: +3049

      fakeid 4 марта, 11:45

      потребовала. объяснений. от испанцев.

      мне кажется, кто-то сильно ох**вает.

      6
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      Рейтинг: +18276

      DVOK68 4 марта, 11:39

      Перетерпите,сволочня бандеровская...

      5
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