На Украине недовольны участием компании Joma в разработке формы для «Зенита»

Украинская ассоциация футбола (УАФ) потребовала объяснений от испанской компании Joma из-за новой формы «Зенита».

«Имеет ли центральный офис Joma отношение к презентации и разработке дизайна формы для российского клуба «Зенит»?

Как так получилось, что на презентованной форме российской команды красуется логотип Joma?

В ближайшее время мы надеемся получить четкий ответ на эти вопросы», – говорится в заявлении УАФ.

«Зенит» лидирует в РПЛ после 17 туров.

Joma – технический партнер сборной Украины.

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