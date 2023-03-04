На Украине недовольны участием компании Joma в разработке формы для «Зенита»

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Украинская ассоциация футбола (УАФ) потребовала объяснений от испанской компании Joma из-за новой формы «Зенита».
«Имеет ли центральный офис Joma отношение к презентации и разработке дизайна формы для российского клуба «Зенит»?
Как так получилось, что на презентованной форме российской команды красуется логотип Joma?
В ближайшее время мы надеемся получить четкий ответ на эти вопросы», – говорится в заявлении УАФ.
- «Зенит» лидирует в РПЛ после 17 туров.
- Joma – технический партнер сборной Украины.
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