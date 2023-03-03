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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Нам своих уголовников хватает». Червиченко – о гражданстве РФ для Промеса

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выступил против того, чтобы Квинси Промес получал российский паспорт до урегулирования проблем с законом в Нидерландах.

    «Уголовников нам и своих хватает. Пусть сначала едет разбираться в Нидерланды со своими проблемами, а потом уже принимает гражданство России», – сказал Червиченко.

    • Промеса обвиняют в нанесении ножевого ранения своему кузену.
    • Прокуратура потребовала для него 2 года тюрьмы.
    • Также футболист подозревается в причастности к торговле наркотиками.

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    Источник: Sport24

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    03.03.2023 17:53
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +758

      rac531 4 марта, 09:29

      Вообще-то не очень хватает(
      Ты же на свободе(((

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 4 марта, 00:18

      Да вообще, распустить ко всем чертям этот СпартаГ.
      Клоунская конторка, во главе с Заремой.
      Бабский клуб.
      :)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6328

      Добрый Бобер 3 марта, 20:15

      Конечно хватает. Вся верхушка страны под 353-й статьёй ходит.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1195

      Suvorov51 3 марта, 20:03

      А почему червяк, я не больщик Спартака это они дали ему такое прозвище?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 3 марта, 19:28

      Надо бы выслать его в Нидерланды по-хорошему. Вот и с Зенитом драку организовал, бандит!

      5
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      Рейтинг: +1429

      ScarlettOgusania 3 марта, 19:28

      Червяк - первейший уголовник в России и её окрестностях)

      1
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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 3 марта, 19:27

      Правильные слова слышу от Червяка. После хряков человеком становится. Гыгыгы

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +1195

      Suvorov51 > ПалкоВводецъ (returned) 3 марта, 20:01

      А Вы опять в помойке? БОМ...жарня

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3912

      Ziklop > Suvorov51 3 марта, 20:09

      ВОРовус15 -свиномяс периодически представляется нейтральным , но топит беспрерывно именно за свиней, а не за Спартак!

      1
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      Рейтинг: +1195

      Suvorov51 > Ziklop 3 марта, 21:41

      Ну не за вонючую помойку топить, я так же могу топить и за ЦДКА или Динамо, а можно за Урал, но не за помойку

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17576

      NewLife 3 марта, 19:08

      Никакой вины в суде не доказано, ни к чему он не приговорен, волну погнал мелкий голландский журнашлюшка. Червь, готов ответить за базар, называя Квинси уголовником ?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6081

      Enter2006 3 марта, 18:24

      Лучше пусть валит в Голландию пока не поздно, тюрьмы там уж точно не хуже наших.

      3
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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n 3 марта, 18:15

      Если копнуть дела червя в 90-ые, тоже можно интересного чего обнаружить!

      7
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      Рейтинг: +2611

      АЛЕКС 58 > R_a_i_n 3 марта, 18:41

      У наших чиновников,олигархов,депутатов,правителей всех до единого скелеты в шкафу

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      Рейтинг: +17913

      paracetamol > R_a_i_n 3 марта, 19:29

      Лучше бы дела Федуна расследовать!

      2
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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n > paracetamol 3 марта, 22:07

      После Миллера можно и за Федуна взяться.

      0
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