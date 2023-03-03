«Нам своих уголовников хватает». Червиченко – о гражданстве РФ для Промеса

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выступил против того, чтобы Квинси Промес получал российский паспорт до урегулирования проблем с законом в Нидерландах.

«Уголовников нам и своих хватает. Пусть сначала едет разбираться в Нидерланды со своими проблемами, а потом уже принимает гражданство России», – сказал Червиченко.

Промеса обвиняют в нанесении ножевого ранения своему кузену.

Прокуратура потребовала для него 2 года тюрьмы.

Также футболист подозревается в причастности к торговле наркотиками.

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