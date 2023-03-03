«Видно, что его не понимают». Булыкин оценил игру Дзюбы в составе «Локомотива»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался об игре зимнего новичка «Локомотива» Артема Дзюбы.

34-летний Дзюба подписал с «Локо» контракт до конца сезона.

Он провел 2 матча против «Спартака» в Кубке России и не отметился голевыми действиями.

«Пока Дзюба не очень, пока не вошел. И видно, что его не понимают. Дают иногда верхом, когда надо низом. И у него много потерь.

Не мог зацепиться со «Спартаком», а это все-таки серьезный соперник. И он играет по 90 минут. Моменты у него есть и были.

Самое главное для нападающего – это забивать. Если забьет, почувствует уверенность, и партнеры это увидят и будут отдавать хорошие пасы.

Ему надо играть, находить свой игровой тонус, получать хорошие передачи и забивать.

Если это будет в ближайших матчах, что нужно «Локомотиву» в чемпионате, то все у него будет нормально.

Если пару-тройку игр будет играть и не будет забивать, то возникнут вопросы не только к нему, а ко всему «Локомотиву».

Я надеюсь, что в следующих играх в чемпионате у него будет больше шансов и пойдут голы», – заявил Булыкин.

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