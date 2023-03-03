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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Видно, что его не понимают». Булыкин оценил игру Дзюбы в составе «Локомотива»

    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался об игре зимнего новичка «Локомотива» Артема Дзюбы.

    • 34-летний Дзюба подписал с «Локо» контракт до конца сезона.
    • Он провел 2 матча против «Спартака» в Кубке России и не отметился голевыми действиями.

    «Пока Дзюба не очень, пока не вошел. И видно, что его не понимают. Дают иногда верхом, когда надо низом. И у него много потерь.

    Не мог зацепиться со «Спартаком», а это все-таки серьезный соперник. И он играет по 90 минут. Моменты у него есть и были.

    Самое главное для нападающего – это забивать. Если забьет, почувствует уверенность, и партнеры это увидят и будут отдавать хорошие пасы.

    Ему надо играть, находить свой игровой тонус, получать хорошие передачи и забивать.

    Если это будет в ближайших матчах, что нужно «Локомотиву» в чемпионате, то все у него будет нормально.

    Если пару-тройку игр будет играть и не будет забивать, то возникнут вопросы не только к нему, а ко всему «Локомотиву».

    Я надеюсь, что в следующих играх в чемпионате у него будет больше шансов и пойдут голы», – заявил Булыкин.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.03.2023 01:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1132

      Soccerdealer63 3 марта, 11:02

      "Счастье - это огда тебя понимают" (бессмертное из фильма "Доживём до понедельника")

      0
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      Рейтинг: +365

      Нуф-Нуф 3 марта, 09:34

      Да кто ж его поймет? Оно же дерево!

      2
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      Рейтинг: +67524

      portero 3 марта, 09:18

      Наверное его время ушло, а играть на кусок выделистого говна никому неохота....

      0
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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 3 марта, 08:37

      Что там Локомотв?
      Его в РФ все с трудом понимают, если воообще понимают.
      :)))

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