Глушаков рассказал об отношениях с тренером «Пари НН» Горловым. Они ровесники

Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков заявил, что давняя дружба с главным тренером нижегородской команды Артемом Горловым не влияет на рабочий процесс.

«С Артемом Сергеевичем мы давно знакомы. Не секрет, что мы играли вместе в одной команде давным‑давно.

Когда он пришел в «Пари НН», я знал об этом. Так сложились обстоятельства, что, когда я переходил в команду, не было никаких договоренностей и понимания, что я буду в «Пари НН».

Сначала на меня вышло руководство, потом переговорили с тренером, так я и оказался в Нижнем Новгороде.

Мне здесь приятно работать. Субординация есть. Горлов – тренер, а я – игрок. Дружеские отношения и наше прошлое не влияют на это», – сказал Глушаков.

Глушаков и Горлов вместе играли в молодежных командах ЦСКА.

Они оба 1987 года рождения.

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