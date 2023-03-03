Глушаков рассказал об отношениях с тренером «Пари НН» Горловым. Они ровесники

Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков заявил, что давняя дружба с главным тренером нижегородской команды Артемом Горловым не влияет на рабочий процесс.
«С Артемом Сергеевичем мы давно знакомы. Не секрет, что мы играли вместе в одной команде давным‑давно.
Когда он пришел в «Пари НН», я знал об этом. Так сложились обстоятельства, что, когда я переходил в команду, не было никаких договоренностей и понимания, что я буду в «Пари НН».
Сначала на меня вышло руководство, потом переговорили с тренером, так я и оказался в Нижнем Новгороде.
Мне здесь приятно работать. Субординация есть. Горлов – тренер, а я – игрок. Дружеские отношения и наше прошлое не влияют на это», – сказал Глушаков.
- Глушаков и Горлов вместе играли в молодежных командах ЦСКА.
- Они оба 1987 года рождения.
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Источник: «Матч ТВ»