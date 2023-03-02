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    Какой вы футболист?

    Широков назвал условие для появления интриги в сезоне РПЛ

    Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Роман Широков считает, что в марте решится, будет ли реальная борьба за чемпионство в РПЛ-2022/23.

    «В нижней части турнирной таблицы точно есть интрига.

    Вверху? Наверное. Всe будет зависеть, как команды проведут первые три-четыре тура.

    Если «Зенит» будет терять очки, а «Спартак» нет, то интрига будет. Если, наоборот, то и интриги не будет», – сказал Широков.

    • «Зенит» набрал 42 очка в 17 турах РПЛ.
    • «Спартак» отстает от лидера на 6 баллов.

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    Источник: Vprognoze.ru

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    02.03.2023 23:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +511

      эд100 3 марта, 12:33

      зачем вообще эти мусорные мнения, да ещё и не о чём и от кого попало?!

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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 3 марта, 10:58

      О чём этот пост ?
      Ну каждому понятно , что интрига возникнет если Зенит начнёт терять очки.
      Да , конда в редакции скудоумие , то или херню писать или девок голых выставлять.

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