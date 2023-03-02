Широков назвал условие для появления интриги в сезоне РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Роман Широков считает, что в марте решится, будет ли реальная борьба за чемпионство в РПЛ-2022/23.

«В нижней части турнирной таблицы точно есть интрига.

Вверху? Наверное. Всe будет зависеть, как команды проведут первые три-четыре тура.

Если «Зенит» будет терять очки, а «Спартак» нет, то интрига будет. Если, наоборот, то и интриги не будет», – сказал Широков.

«Зенит» набрал 42 очка в 17 турах РПЛ.

«Спартак» отстает от лидера на 6 баллов.

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