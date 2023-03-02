«Все равно все едят». Прохин – о запрете Карпина на сладкое

Защитник «Ростова» Данила Прохин рассказал, что футболисты нарушают правила, установленные главным тренером Валерием Карпиным.

– Сколько килограмм привез из отпуска?

– С этим у меня все в порядке – лишнего не привез. Не могу сказать, что я в чем-то себе отказывал, но на килограммах это не сказалось.

Несмотря на то, что я люблю сладкое – во время сезона стараюсь есть его меньше.

Георгич говорит, что без сахара будет лучше. Но он же не находится с нами круглые сутки. Все равно все едят.

При этом, понятное дело, никто не обжирается, не пихает в себя торты.

«Ростов» ушел на зимнюю паузу на 3-м месте в РПЛ.

21‑летний Прохин в этом сезоне провел 13 матчей во всех турнирах.

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