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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Все равно все едят». Прохин – о запрете Карпина на сладкое

    Защитник «Ростова» Данила Прохин рассказал, что футболисты нарушают правила, установленные главным тренером Валерием Карпиным.

    – Сколько килограмм привез из отпуска?

    – С этим у меня все в порядке – лишнего не привез. Не могу сказать, что я в чем-то себе отказывал, но на килограммах это не сказалось.

    Несмотря на то, что я люблю сладкое – во время сезона стараюсь есть его меньше.

    Георгич говорит, что без сахара будет лучше. Но он же не находится с нами круглые сутки. Все равно все едят.

    При этом, понятное дело, никто не обжирается, не пихает в себя торты.

    • «Ростов» ушел на зимнюю паузу на 3-м месте в РПЛ.
    • 21‑летний Прохин в этом сезоне провел 13 матчей во всех турнирах.

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    Источник: Sport24

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    02.03.2023 21:58
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