«Есть элемент везения». Осинькин – о выходе «Крыльев» в полуфинал Fonbet Кубка России

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал комментарии после ничьей с «Динамо» в ответном четвертьфинальном матче Fonbet Кубка России.
- В Москве игра завершилась ничьей 1:1.
- Самарцы благодаря домашней победе 2:1 вышли в полуфинал Пути РПЛ.
- «Динамо» продолжит выступление в Пути регионов Fonbet Кубка России.
«Не всe хорошо у нас в плане игры, не могли мы выйти на уровень контроля и надежности, который нужен.
Теряли много простых мячей, хотя соперник давал возможности для контратак. Нам нужно было сыграть лучше.
В том, что в итоге получилась ничья и мы прошли дальше, есть элемент везения.
В плане перехода от обороны в атаку было слишком много потерь. Но даже в этой игре мы создали несколько качественных моментов», – сказал Осинькин.
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Источник: «Матч ТВ»