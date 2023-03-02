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    «Есть элемент везения». Осинькин – о выходе «Крыльев» в полуфинал Fonbet Кубка России

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал комментарии после ничьей с «Динамо» в ответном четвертьфинальном матче Fonbet Кубка России.

    • В Москве игра завершилась ничьей 1:1.
    • Самарцы благодаря домашней победе 2:1 вышли в полуфинал Пути РПЛ.
    • «Динамо» продолжит выступление в Пути регионов Fonbet Кубка России.

    «Не всe хорошо у нас в плане игры, не могли мы выйти на уровень контроля и надежности, который нужен.

    Теряли много простых мячей, хотя соперник давал возможности для контратак. Нам нужно было сыграть лучше.

    В том, что в итоге получилась ничья и мы прошли дальше, есть элемент везения.

    В плане перехода от обороны в атаку было слишком много потерь. Но даже в этой игре мы создали несколько качественных моментов», – сказал Осинькин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.03.2023 08:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +743

      Азбука 2 марта, 11:58

      Везение есть составляющая футбола. Поэтому основным соревнованием является чемпионат, где везение в одном матче нивелируется количеством игр и на первый план выходит стабильность. Зато в кубке больше непредсказуемости, что даёт шанс всем.

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 2 марта, 11:20

      Но даже в этой игре мы создали несколько качественных моментов, – сказал Осинькин.

      Так и Динамо в этой игре было таким же, как и КС - командой низкого уровня...(

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