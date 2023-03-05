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  • РПЛ. Тюкавин на 91-й минуте принес «Динамо» победу над «Крыльями Советов» (1:0)

РПЛ. Тюкавин на 91-й минуте принес «Динамо» победу над «Крыльями Советов» (1:0)

5 марта 2023, 15:55
14

«Динамо» в 18-м туре РПЛ переиграло «Крылья Советов». Решающий гол в компенсированное время забил Константин Тюкавин.

По ходу матча VAR отменил два самарских гола и один – динамовский.

«Динамо» поднялось на четвертое место. «Крылья» идут 11-ми.

Москвичи нанесли самарцам реванш за вылет из Пути РПЛ Кубка России.

Россия. РПЛ. 18-й тур

Динамо (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Тюкавин, 90+1.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Динамо Тюкавин Константин
Комментарии (14)
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lek!
1678021609
Динамо пронесло , очень слабая игра , Крылышки молодцы . С такой игрой Динамо далеко не пойдет .
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JTherry
1678021769
судья "красава" - 3 гола отменил...) начало сезона - сплошные судейские скандалы... расконцентрация КС в конце матча привела к простому голу, не закрыли Тюкавина в штрафной...
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Ill Ich
1678022104
В целом по всему "Крылья" были лучше, даже по незасчитанным голам. Но "Динамо" сумело здорово прибавить в концовке и поимело свой профит в добавленное время.
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Рыло свина
1678022706
полицаи купили судью! отобрали у меня ставки, подлецы.
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Legion-o
1678022748
Очень разочарован игрой Динамо( если ЭТО вообще, можно назвать игрой )! Результат не справедлив! А Писарского надо на допинг проверить, зрачки, очень часто не естественно расширены...
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VVM1964
1678023822
Счет не по игре - Динамо не заслуживало этой победы, но счет на табло и 3 очка в копилку ...
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gennadiy
1678029368
Опять судья герой дня, никого желания всё это смотреть.
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FanatSerj
1678034086
В этом даже можно найти позитив, даже когда игра полностью не идёт Динамо удается вырвать победу. Странно что пишут про судейство, ну ладно диванные болельщики правил не знают, но вот комментаторы конечно удивили, в лужу сели, хорошо что хоть потом извинились, но осадочек остался.
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