«Динамо» в 18-м туре РПЛ переиграло «Крылья Советов». Решающий гол в компенсированное время забил Константин Тюкавин.

По ходу матча VAR отменил два самарских гола и один – динамовский.

«Динамо» поднялось на четвертое место. «Крылья» идут 11-ми.

Москвичи нанесли самарцам реванш за вылет из Пути РПЛ Кубка России.

Россия. РПЛ. 18-й тур

Динамо (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Тюкавин, 90+1.

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