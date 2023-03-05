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    РПЛ. Тюкавин на 91-й минуте принес «Динамо» победу над «Крыльями Советов» (1:0)

    «Динамо» в 18-м туре РПЛ переиграло «Крылья Советов». Решающий гол в компенсированное время забил Константин Тюкавин.

    По ходу матча VAR отменил два самарских гола и один – динамовский.

    «Динамо» поднялось на четвертое место. «Крылья» идут 11-ми.

    Москвичи нанесли самарцам реванш за вылет из Пути РПЛ Кубка России.

    Россия. РПЛ. 18-й тур

    Динамо (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Тюкавин, 90+1.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.03.2023 15:55
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +7923

      FanatSerj 5 марта, 19:34

      В этом даже можно найти позитив, даже когда игра полностью не идёт Динамо удается вырвать победу. Странно что пишут про судейство, ну ладно диванные болельщики правил не знают, но вот комментаторы конечно удивили, в лужу сели, хорошо что хоть потом извинились, но осадочек остался.

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      Рейтинг: +758

      rac531 5 марта, 18:20

      А причем здесь какой-то Тюкавин?
      Победа Динамо была запланирована ДЮКОВЫМ.
      Вот распределение мест:
      Первое место - простые русские парни)
      Второе-третье место - Динамо - ЦСКА
      Четверте Ахмат
      Пято место - Спартак

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      Рейтинг: +448

      gennadiy 5 марта, 18:16

      Опять судья герой дня, никого желания всё это смотреть.

      1
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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 5 марта, 16:43

      Счет не по игре - Динамо не заслуживало этой победы, но счет на табло и 3 очка в копилку ...

      3
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      Рейтинг: +145

      Legion-o 5 марта, 16:25

      Очень разочарован игрой Динамо( если ЭТО вообще, можно назвать игрой )! Результат не справедлив! А Писарского надо на допинг проверить, зрачки, очень часто не естественно расширены...

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      Рейтинг: +758

      rac531 > Legion-o 5 марта, 18:21

      Зато РЕШАЛА не подкачал)))

      0
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      Рейтинг: +261

      Рыло свина 5 марта, 16:25

      полицаи купили судью! отобрали у меня ставки, подлецы.

      4
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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Рыло свина 5 марта, 16:38

      Да тоже Тюкавин всю малину об...л, украл ничью на допах ))

      3
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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 5 марта, 16:16

      Только начали и началось. Второй день судья чудит.
      Второй гол КС - чистейший !!!
      Какая нах рука ? Это не игра инвалидов, рука прижата к животу , а куда он её денет. Почему судью к монитору не пригласили, кто теперь за это ответит ?
      Динамо просто пздц !
      Вся полузащита не о чём, как будто вчера друг друга увидели.
      Работа тренера НОЛЬ.

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      Рейтинг: +1450

      GreyDM > Алексей З 5 марта, 17:30

      Правила надо знать! Если мяч попадает в руку игроку,и по итогам эпизода ЭТОТ игрок забивает гол, то любое попадание мяча в любую руку( прижатую, не прижатую, умышленную,не умышленную, даже поле рикошета от другой части тела)- считается нарушением правил.
      А тут он следующим же касанием забил.

      2
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      Рейтинг: +13597

      Алексей З > GreyDM 5 марта, 18:37

      Уважаемый, с нашим судейством знания правил не факт истины.
      Скажи по чесноку, засчитали бы и НИКТО не возмутился бы, чистейший гол.

      0
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      Рейтинг: +6134

      rash1959 > GreyDM 5 марта, 18:38

      Дп просто о)(уеть, вратарьшунин руками бросает мяч в руку сопернику. и пеналь? бред.

      0
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      Рейтинг: +1450

      GreyDM > rash1959 5 марта, 20:07

      я согласен, что бред, но пока что рфс- член уефа, и играть приходиться по их правилам.

      0
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      Рейтинг: +463

      Ill Ich 5 марта, 16:15

      В целом по всему "Крылья" были лучше, даже по незасчитанным голам. Но "Динамо" сумело здорово прибавить в концовке и поимело свой профит в добавленное время.

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      Рейтинг: +28759

      JTherry 5 марта, 16:09

      судья "красава" - 3 гола отменил...) начало сезона - сплошные судейские скандалы... расконцентрация КС в конце матча привела к простому голу, не закрыли Тюкавина в штрафной...

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      Рейтинг: +463

      Ill Ich > JTherry 5 марта, 16:30

      Скандал случился вчера, а сегодня все голы отменили обоснованно, и никто из участников не протестовал. Но вот где-то на 10-й минуте в штрафной опрокинули Рахмановича, и этот эпизод даже не стали смотреть.

      5
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      Рейтинг: +28759

      JTherry > Ill Ich 5 марта, 16:39

      про "вчера" уже столько говна вылили на сайте бомбардира, что и не хочется вспоминать, но вчера, конечно, была вообще жесть, а не судейство... Аршавин плачет (или ржет?), а я пролетел с прогнозом в КП...((

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      Рейтинг: +463

      Ill Ich > JTherry 5 марта, 16:47

      Сочувствую, а у меня сегодня гол Тюкавина нарушил призрачные надежды в КП.

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      Рейтинг: +5417

      neim > JTherry 5 марта, 17:37

      А что ему остаётся делать, если голы забиваются с нарушением правил, засчитать, а потом оправдываться ?

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      Рейтинг: +5417

      neim > JTherry 5 марта, 17:39

      А Спартак протест или апеляцию будет подавать из-за вчерашнего "облома" в матче с Уралом ?

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      Рейтинг: +1920

      lek! 5 марта, 16:06

      Динамо пронесло , очень слабая игра , Крылышки молодцы . С такой игрой Динамо далеко не пойдет .

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