В этом даже можно найти позитив, даже когда игра полностью не идёт Динамо удается вырвать победу. Странно что пишут про судейство, ну ладно диванные болельщики правил не знают, но вот комментаторы конечно удивили, в лужу сели, хорошо что хоть потом извинились, но осадочек остался.
«Динамо» в 18-м туре РПЛ переиграло «Крылья Советов». Решающий гол в компенсированное время забил Константин Тюкавин.
По ходу матча VAR отменил два самарских гола и один – динамовский.
«Динамо» поднялось на четвертое место. «Крылья» идут 11-ми.
Москвичи нанесли самарцам реванш за вылет из Пути РПЛ Кубка России.
Россия. РПЛ. 18-й тур
Динамо (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 1:0 – Тюкавин, 90+1.
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