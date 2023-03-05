«Динамо» в 18-м туре РПЛ переиграло «Крылья Советов». Решающий гол в компенсированное время забил Константин Тюкавин.
По ходу матча VAR отменил два самарских гола и один – динамовский.
«Динамо» поднялось на четвертое место. «Крылья» идут 11-ми.
Москвичи нанесли самарцам реванш за вылет из Пути РПЛ Кубка России.
Россия. РПЛ. 18-й тур
Динамо (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 1:0 – Тюкавин, 90+1.
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Источник: «Бомбардир»