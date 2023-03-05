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    Какой вы футболист?

    Быстров по итогам матча «Динамо» – «Крылья» назвал Захаряна мертвым

    Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров раскритиковал игру полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в матче 18-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0).

    «Сегодня Арсен Захарян был просто мeртвый. Я не знаю, чем он занимался на предсезонке, чем занимается в свободное время. С ним не первый матч такое», – сказал Быстров в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • Летом из-за санкций купить Захаряна не смог «Челси».
    • Зимой Захарян отказал «Галатасараю».
    • Игрок – воспитанник «Динамо».

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.03.2023 16:35
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +9748

      САДЫЧОК 5 марта, 23:33

      Захарян , всегда был мертвым ( это чисто футбольный слэнг )

      0
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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 5 марта, 18:54

      Ну это можно сказать про всех динамовцев.
      На Захаряна больше внимания из -за кем-то пущенных слухов о Челси.

      1
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      Рейтинг: +2066

      jek718875 5 марта, 18:50

      Кто и что нашёл в этом Набалдяне?

      3
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      Рейтинг: +1196

      Suvorov51 5 марта, 18:00

      Быстрый дал ему оценку ТУ, какую Набалдян заслужил, он же собрался в Челси, затем в Турцию, ну скорее всего закочит в ФНЛ,по игре там ему и место

      3
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      Рейтинг: +2935

      Play 5 марта, 18:00

      Как раз такой игрок идеально подойдёт нынешнему Челси

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      Рейтинг: +5417

      neim 5 марта, 17:23

      Вова, а про других-то что молчишь, они разве живые были, или в Динамо один Захарян играет ?
      Мозоль на языке ещё не натёр про Захаряна говорить ?

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