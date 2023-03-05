Быстров по итогам матча «Динамо» – «Крылья» назвал Захаряна мертвым

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров раскритиковал игру полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в матче 18-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0).
«Сегодня Арсен Захарян был просто мeртвый. Я не знаю, чем он занимался на предсезонке, чем занимается в свободное время. С ним не первый матч такое», – сказал Быстров в эфире телеканала «Матч Премьер».
- Летом из-за санкций купить Захаряна не смог «Челси».
- Зимой Захарян отказал «Галатасараю».
- Игрок – воспитанник «Динамо».
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Источник: «Чемпионат»