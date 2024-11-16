Реакция Губерниева на рекордную победу России над Брунеем

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался о победе России над Брунеем (11:0).

Это новый рекорд сборной по голам за одну игру.

Команда Валерия Карпина выиграла 5 матчей подряд с общим счетом 30:0.

Следующий соперник – Сирия (19 ноября).

«Когда я в 1985 году ездил к бабушке в Орехово-Зуево, местная команда «Знамя Труда» играла со сборной Гвинеи-Бисау. Они выиграли со счетом 6:0, команда второй лиги Чемпионата СССР. Нужно сказать спасибо Брунею за то, что приехали. К рекорду нужно относиться спокойно – это никакое не достижение. Гордиться такими рекордами – себя не уважать. Думаю, этот Бруней обыграла бы любая команда не только РПЛ, но и второй, и даже третьей лиги.

Спасибо, что сыграли, спасибо, что институт сборных живет. Люди скучают по зрелищам, мировые звезды к нам не приезжают. С точки зрения вовлеченности спортсменов всех стран у нас сейчас голод. Здорово, что такие матчи играют не в Москве и Санкт-Петербурге, а в Краснодаре. Самолеты туда уже три года не летают, а сборная приехала и сыграла», – сказал Губерниев.

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