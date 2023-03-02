«Похеру, с кем дальше играть». Лещук – о следующем сопернике «Динамо» в Fonbet Кубке России

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук ответил на вопрос, с кем бы хотел сыграть в следующем раунде Пути регионов Fonbet Кубка России.

«В своем стиле отвечу: похеру с кем играть. Попадаем на «Зенит» – значит, сыграем. Выиграем – хорошо. Нет – значит, будем тренироваться лучше, больше. Какая разница, с кем играть», – сказал Лещук.

В 1/4 финала Пути РПЛ «Динамо» вылетело от «Крыльев Советов».

Лещук отыграл 2-й матч (1:1) и пропустил с пенальти.

«Динамо» в последнем розыгрыше Кубка России дошло до финала, где уступило «Спартаку».

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