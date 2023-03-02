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  • «Похеру, с кем дальше играть». Лещук – о следующем сопернике «Динамо» в Fonbet Кубке России

«Похеру, с кем дальше играть». Лещук – о следующем сопернике «Динамо» в Fonbet Кубке России

2 марта 2023, 01:07
12

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук ответил на вопрос, с кем бы хотел сыграть в следующем раунде Пути регионов Fonbet Кубка России.

«В своем стиле отвечу: похеру с кем играть. Попадаем на «Зенит» – значит, сыграем. Выиграем – хорошо. Нет – значит, будем тренироваться лучше, больше. Какая разница, с кем играть», – сказал Лещук.

  • В 1/4 финала Пути РПЛ «Динамо» вылетело от «Крыльев Советов».
  • Лещук отыграл 2-й матч (1:1) и пропустил с пенальти.
  • «Динамо» в последнем розыгрыше Кубка России дошло до финала, где уступило «Спартаку».

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Источник: телеграм-канал Микеле Антонова
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Динамо Лещук Игорь
Комментарии (12)
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AZ
1677708969
Слово "похеру", хотя бы подзамазали
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алдан2014
1677719465
Что стало с бомбардиром? Одна желтуха
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моэм
1677729119
"...похеру..." Видимо в руководстве " Бомбардира" увеличилось количество дебилов . вот и всё объяснение этому .
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neim
1677731966
«Похеру, с кем дальше играть» ... Конечно, если уже Крыльям проиграли, то дальше наверное уже и играть не стОит, или не стоИт, по херу. )))
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portero
1677732013
Прямой текст, действительно жизнь удалась парню, доход хороший, а на остальное как получится ему по барабану...
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JTherry
1677747295
"Похеру, с кем дальше играть..." ...по заголовку видно - отчаялся Лещук... вообще-то первое слово считается матерным по всем параметрам, могли бы и звездочками заменить буквы в слове, если это прямая речь... на бомбардире, видимо, пропал редактор текстов, о главном редакторе - вообще молчу...)
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biber.ru
1677749152
По нему же больно!
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Persona_non_Grata
1677768763
Накаркал !!! )))
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Kollljan
1677845991
Когда болелы в комментах матерятся, - это нормально. Но совсем не нормально, когда редакторы сайта публикуют ругательства в постах. Должны соблюдаться правила приличия в ощест
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