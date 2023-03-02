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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Похеру, с кем дальше играть». Лещук – о следующем сопернике «Динамо» в Fonbet Кубке России

    Вратарь «Динамо» Игорь Лещук ответил на вопрос, с кем бы хотел сыграть в следующем раунде Пути регионов Fonbet Кубка России.

    «В своем стиле отвечу: похеру с кем играть. Попадаем на «Зенит» – значит, сыграем. Выиграем – хорошо. Нет – значит, будем тренироваться лучше, больше. Какая разница, с кем играть», – сказал Лещук.

    • В 1/4 финала Пути РПЛ «Динамо» вылетело от «Крыльев Советов».
    • Лещук отыграл 2-й матч (1:1) и пропустил с пенальти.
    • «Динамо» в последнем розыгрыше Кубка России дошло до финала, где уступило «Спартаку».

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    Источник: телеграм-канал Микеле Антонова

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    02.03.2023 01:07
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +4039

      Kollljan 3 марта, 15:19

      Когда болелы в комментах матерятся, - это нормально. Но совсем не нормально, когда редакторы сайта публикуют ругательства в постах. Должны соблюдаться правила приличия в ощест

      1
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      Рейтинг: +21247

      Persona_non_Grata 2 марта, 17:52

      Накаркал !!! )))

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      Рейтинг: +129

      biber ru 2 марта, 12:25

      По нему же больно!

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      Рейтинг: +28759

      JTherry 2 марта, 11:54

      "Похеру, с кем дальше играть..."
      ...по заголовку видно - отчаялся Лещук... вообще-то первое слово считается матерным по всем параметрам, могли бы и звездочками заменить буквы в слове, если это прямая речь... на бомбардире, видимо, пропал редактор текстов, о главном редакторе - вообще молчу...)

      2
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      Рейтинг: +3462

      FRZZ 2 марта, 09:27

      Какие футболисты, такой и футбол. Вот российская футбольная действительность.

      3
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      Рейтинг: +67524

      portero 2 марта, 07:40

      Прямой текст, действительно жизнь удалась парню, доход хороший, а на остальное как получится ему по барабану...

      5
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      Рейтинг: +5417

      neim 2 марта, 07:39

      «Похеру, с кем дальше играть» ...
      Конечно, если уже Крыльям проиграли, то дальше наверное уже и играть не стОит, или не стоИт, по херу. )))

      0
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      Рейтинг: +2326

      моэм 2 марта, 06:51

      "...похеру..." Видимо в руководстве " Бомбардира" увеличилось количество дебилов . вот и всё объяснение этому .

      4
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      Рейтинг: +8901

      vladik12 > моэм 2 марта, 08:29

      Это прямая речь игрочка. Они же не сами это придумали).

      1
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      ...
      Рейтинг: +18120

      ilichkadr > vladik12 2 марта, 08:35

      Прямая речь игрочка в источнике: телеграм-канал Микеле Антонова. На кой бомбардиру это множить? Поэтому полностью согласен с моэмом.

      2
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      Рейтинг: +4888

      алдан2014 2 марта, 04:11

      Что стало с бомбардиром? Одна желтуха

      2
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      ...
      Рейтинг: +5417

      neim > алдан2014 2 марта, 18:14

      Почему одна, много ))).

      0
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      Рейтинг: +3414

      AZ 2 марта, 01:16

      Слово "похеру", хотя бы подзамазали

      2
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      Рейтинг: +816

      прабабушка краба > AZ 2 марта, 04:06

      да похеру

      2
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      Рейтинг: +3049

      fakeid > AZ 2 марта, 05:52

      как тебе такой заголовок?)

      bombardir.ru/news/600639

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      Рейтинг: +3414

      AZ > fakeid 2 марта, 06:26

      вообще жесть... Что-то гопников понабрали в авторы видимо...

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