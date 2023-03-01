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    Стали известны все участники следующего раунда Fonbet Кубка России

    Завершена стадия 1/4 финала Fonbet Кубка России – в Пути РПЛ и Пути регионов.

    В полуфинале Пути РПЛ сыграют ЦСКА, «Спартак», «Крылья Советов» и «Урал». Эти полуфиналы будут состоять из двух матчей, проигравшие отправятся в Путь регионов.

    В Пути регионов в ближайшем раунде сыграют: «Акрон», «Зенит», «Локомотив», «Пари НН», «Краснодар», «Ростов», «Ахмат», «Динамо». Здесь в парах будет проведен один матч. Проигравший покинет турнир.

    • Жеребьевка ближайшего раунда состоится завтра, 2 марта, в 14:30 по Москве.
    • Финал 11 июня 2-й год подряд примут «Лужники».
    • Действующий победитель – «Спартак».

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    Источник: Бомбардир.ру

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    01.03.2023 23:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1023

      Нас Много 2 марта, 19:37

      Изобретают РФС и РПЛ всякую xepню. Эти "пути" ни к чему хорошему наш футбол не приведут!

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