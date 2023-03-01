Стали известны все участники следующего раунда Fonbet Кубка России

Завершена стадия 1/4 финала Fonbet Кубка России – в Пути РПЛ и Пути регионов.

В полуфинале Пути РПЛ сыграют ЦСКА, «Спартак», «Крылья Советов» и «Урал». Эти полуфиналы будут состоять из двух матчей, проигравшие отправятся в Путь регионов.

В Пути регионов в ближайшем раунде сыграют: «Акрон», «Зенит», «Локомотив», «Пари НН», «Краснодар», «Ростов», «Ахмат», «Динамо». Здесь в парах будет проведен один матч. Проигравший покинет турнир.

Жеребьевка ближайшего раунда состоится завтра, 2 марта, в 14:30 по Москве.

Финал 11 июня 2-й год подряд примут «Лужники».

Действующий победитель – «Спартак».

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