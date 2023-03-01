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    Журавель – о Дзюбе: «Смесь инфантильности, импульсивности и чванства»

    Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель высказал мнение об интервью Артема Дзюбы, которое форвард «Локомотива» дал журналисту Нобелю Арустамяну.

    «Мы-то с вами думали, что уже все о Дзюбе знаем. Но Нобель смог это опровергнуть.

    С одной стороны, здорово, что Артему на любую тему есть что сказать. Думаю, если бы Нобель дошел до темы альтернативных источников электроэнергии, Дзюба и тут задвинул бы длинный спич. Но, честно говоря, лучше бы я не знакомился с мыслями Дзюбы на все поднятые темы. Какая-то странная смесь инфантильности, импульсивности и, извините, чванства.

    Существовавший до этого интервью образ Артема Дзюбы, хоть и был противоречивым, был гораздо симпатичнее», – написал Журавель.

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    Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля

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    01.03.2023 20:16
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