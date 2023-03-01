Селюк ответил Дзюбе, который назвал агентов главным злом российского футбола

Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на критику форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в адрес агентов.

«Дзюбе просто не повезло с людьми, которые были рядом с ним. Если бы ему повезло с представителями и агентами, то Артем однозначно играл бы в Европе.

Дело не в том, что агенты с детства что-то вдалбливают футболистам. Видимо, Дзюба немного недопонимает, значит, надо прочитать пару книжек. Агенты существуют и в шоу-бизнесе, и в кино, и в Голливуде. Вот футболист тренируется с семи лет, но знает ли он всех юридических тонкостей?

Дзюба в своем интервью говорит не столько про агентов, сколько про некоторых людей в России — посредников «купи-продай». Эти люди пилят государственный бюджет. Агентов, которые занимаются протекцией футболистов, действительно мало, ведь за ними скрываются всякие проходимцы. Футбольный агент — человек, который помогает в карьере, обеспечивает юридическое сопровождение.

Дзюбе не 18, а 34, но все равно, если бы рядом с ним был такой человек, то он посоветовал Артему уйти на пике после ЧМ. Но футболист сам захотел играть в деньги. Надо быть объективным — Россия привлекала его деньгами.

Что касается слов Дзюбы о несостоявшемся переходе Арсена Захаряна в «Зенит» из-за неправильного агента, то пусть он сосредоточится на игре за «Локомотив». Рассказ про внутренние дела клуба разыгрывает определенные интриги вокруг. К сожалению, бывает, что в российские клубы заходят только нужные люди. Смотрят не на качество футболиста, а на агента — можно с ним распилить или нет. Но все равно, если бы я был представителем Дзюбы, то посоветовал бы ему не выносить такой сор из избы. Футболисты не должны лезть в дела клуба и комментировать это. Да, такая ситуация с Захаряном возможна, но правда это или нет — Дзюбе виднее», — сказал Селюк.

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