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  • Селюк ответил Дзюбе, который назвал агентов главным злом российского футбола

Селюк ответил Дзюбе, который назвал агентов главным злом российского футбола

1 марта 2023, 19:22
4

Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на критику форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в адрес агентов.

«Дзюбе просто не повезло с людьми, которые были рядом с ним. Если бы ему повезло с представителями и агентами, то Артем однозначно играл бы в Европе.

Дело не в том, что агенты с детства что-то вдалбливают футболистам. Видимо, Дзюба немного недопонимает, значит, надо прочитать пару книжек. Агенты существуют и в шоу-бизнесе, и в кино, и в Голливуде. Вот футболист тренируется с семи лет, но знает ли он всех юридических тонкостей?

Дзюба в своем интервью говорит не столько про агентов, сколько про некоторых людей в России — посредников «купи-продай». Эти люди пилят государственный бюджет. Агентов, которые занимаются протекцией футболистов, действительно мало, ведь за ними скрываются всякие проходимцы. Футбольный агент — человек, который помогает в карьере, обеспечивает юридическое сопровождение.

Дзюбе не 18, а 34, но все равно, если бы рядом с ним был такой человек, то он посоветовал Артему уйти на пике после ЧМ. Но футболист сам захотел играть в деньги. Надо быть объективным — Россия привлекала его деньгами.

Что касается слов Дзюбы о несостоявшемся переходе Арсена Захаряна в «Зенит» из-за неправильного агента, то пусть он сосредоточится на игре за «Локомотив». Рассказ про внутренние дела клуба разыгрывает определенные интриги вокруг. К сожалению, бывает, что в российские клубы заходят только нужные люди. Смотрят не на качество футболиста, а на агента — можно с ним распилить или нет. Но все равно, если бы я был представителем Дзюбы, то посоветовал бы ему не выносить такой сор из избы. Футболисты не должны лезть в дела клуба и комментировать это. Да, такая ситуация с Захаряном возможна, но правда это или нет — Дзюбе виднее», — сказал Селюк.

Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем Селюк Дмитрий
Комментарии (4)
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Марк Аврелий!
1677691555
. Другой бы давно "сломался"! я бы назвал Дзюбу -стойким оловянным солдатиком
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NewLife
1677699226
Ругают и не понимают агентов те люди, которые не фига не знают и не понимают, как устроен футбольный бизнес, и до сих пор думают, что футбол это спорт.
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AlexanderFCSM
1677706264
95% агентов действительно вампиры убивающие футбол, я понимаю что агенты в каком-то виде нужны, но в РФ нужно эту систему как-то реорганизовывать уже давно
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