Дзюба назвал главное зло российского футбола

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба выступил против футбольных агентов. Ему не нравится, что они не помогают игрокам в трудные моменты.

«По сей день считаю, что это зло российского футбола. Они и дальше могут продолжать меня ненавидеть.

Как только у тебя начинаются проблемы с клубом, ни один российский агент не пойдет против, потому что у него еще много игроков в этой системе. Ради одного Дзюбы или любого другого игрока он не пойдет, что неправильно.

Не то что пятнадцать, а двести футболистов – они берут, берут и берут. Половины и не знают, половина трубки не берут. Мне именно это и не нравится! Когда ты король, ты и сам можешь идти разговаривать за свой контракт, а в момент, когда у тебя что-то не получается… А сколько пацанов во второй лиге, в ФНЛ? Им не платят зарплаты, у них семьи, почему здесь нет агентов? Вот моя главная обида!

Вы нужны, когда тяжело. Вот мой главный посыл, с чем я дважды столкнулся, и понял, что нам не по пути. Пусть буду таким неудобным, пусть они меня все не любят, но я говорю правду», – сказал Дзюба.

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