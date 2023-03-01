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Дзюба назвал главное зло российского футбола

1 марта 2023, 12:23
6

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба выступил против футбольных агентов. Ему не нравится, что они не помогают игрокам в трудные моменты.

«По сей день считаю, что это зло российского футбола. Они и дальше могут продолжать меня ненавидеть.

Как только у тебя начинаются проблемы с клубом, ни один российский агент не пойдет против, потому что у него еще много игроков в этой системе. Ради одного Дзюбы или любого другого игрока он не пойдет, что неправильно.

Не то что пятнадцать, а двести футболистов – они берут, берут и берут. Половины и не знают, половина трубки не берут. Мне именно это и не нравится! Когда ты король, ты и сам можешь идти разговаривать за свой контракт, а в момент, когда у тебя что-то не получается… А сколько пацанов во второй лиге, в ФНЛ? Им не платят зарплаты, у них семьи, почему здесь нет агентов? Вот моя главная обида!

Вы нужны, когда тяжело. Вот мой главный посыл, с чем я дважды столкнулся, и понял, что нам не по пути. Пусть буду таким неудобным, пусть они меня все не любят, но я говорю правду», – сказал Дзюба.

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Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (6)
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vladik12
1677662820
Я думал, себя назовет.
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serhio80
1677662989
Дзбпнх
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ilichkadr
1677665911
Дзюба всё верно сказал. Агент это тот же клещ, который присасывается к игроку и пьёт с него кровь до тех пор, пока есть контракт у игрока с клубом.
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NewLife
1677667544
Всюду, где играл, со всеми разосрался. Обвиняет всех - тренеров, агентов, тех, кто сливает его порнуху в инет, только сам белый и пушистый. С этим дерьмом никто теперь связываться не хочет, даже турки.
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