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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Дзюба назвал главное зло российского футбола

    Форвард «Локомотива» Артем Дзюба выступил против футбольных агентов. Ему не нравится, что они не помогают игрокам в трудные моменты.

    «По сей день считаю, что это зло российского футбола. Они и дальше могут продолжать меня ненавидеть.

    Как только у тебя начинаются проблемы с клубом, ни один российский агент не пойдет против, потому что у него еще много игроков в этой системе. Ради одного Дзюбы или любого другого игрока он не пойдет, что неправильно.

    Не то что пятнадцать, а двести футболистов – они берут, берут и берут. Половины и не знают, половина трубки не берут. Мне именно это и не нравится! Когда ты король, ты и сам можешь идти разговаривать за свой контракт, а в момент, когда у тебя что-то не получается… А сколько пацанов во второй лиге, в ФНЛ? Им не платят зарплаты, у них семьи, почему здесь нет агентов? Вот моя главная обида!

    Вы нужны, когда тяжело. Вот мой главный посыл, с чем я дважды столкнулся, и понял, что нам не по пути. Пусть буду таким неудобным, пусть они меня все не любят, но я говорю правду», – сказал Дзюба.

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    01.03.2023 12:23
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3462

      FRZZ 1 марта, 14:07

      Кто дал слово этому дураку? Главное зло российского футбола это ты, играть не умеешь, но хочешь получить миллион $, непонятно за что.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6960

      sochi-2013 > FRZZ 1 марта, 14:49

      Ты дурак?

      3
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      Рейтинг: +3462

      FRZZ > sochi-2013 1 марта, 16:31

      Тебя на помойке воспитали? Пошёл отсюда!

      0
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      ...
      Рейтинг: +6960

      sochi-2013 > FRZZ 1 марта, 16:40

      ? убирается, FRиZZдюк.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17575

      NewLife 1 марта, 13:45

      Всюду, где играл, со всеми разосрался. Обвиняет всех - тренеров, агентов, тех, кто сливает его порнуху в инет, только сам белый и пушистый. С этим дерьмом никто теперь связываться не хочет, даже турки.

      2
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      Рейтинг: +18119

      ilichkadr 1 марта, 13:18

      Дзюба всё верно сказал. Агент это тот же клещ, который присасывается к игроку и пьёт с него кровь до тех пор, пока есть контракт у игрока с клубом.

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      Рейтинг: +3504

      serhio80 1 марта, 12:29

      Дзбпнх

      1
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      Рейтинг: +8901

      vladik12 1 марта, 12:27

      Я думал, себя назовет.

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