Стало известно, почему Захарян не перешел в «Зенит»

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, почему петербуржцы не подписали Арсена Захаряна. В итоге игрок оказался в «Динамо».

«Захарян как не попал в «Зенит»? Ни для кого не секрет, что [на тот момент ответственный за спортивный блок] Вячеслав Малафеев сказал Арсену, что у него должен быть другой агент. Много таких разговоров — нужен правильный агент. Захарян развернулся, ушел в «Динамо», стал игроком основного состава и одним из лучших футболистов РПЛ. А мог в «Зените» играть», – сказал Дзюба.

19-летний Захарян в системе «Динамо» с 2017 года.

Агент Захаряна – Павел Андреев.

Летом купить Захаряна пытался «Челси».

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