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    Стало известно, почему Захарян не перешел в «Зенит»

    Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, почему петербуржцы не подписали Арсена Захаряна. В итоге игрок оказался в «Динамо».

    «Захарян как не попал в «Зенит»? Ни для кого не секрет, что [на тот момент ответственный за спортивный блок] Вячеслав Малафеев сказал Арсену, что у него должен быть другой агент. Много таких разговоров — нужен правильный агент. Захарян развернулся, ушел в «Динамо», стал игроком основного состава и одним из лучших футболистов РПЛ. А мог в «Зените» играть», – сказал Дзюба.

    • 19-летний Захарян в системе «Динамо» с 2017 года.
    • Агент Захаряна – Павел Андреев.
    • Летом купить Захаряна пытался «Челси».

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    01.03.2023 11:29
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 1 марта, 15:20

      В Зените 15 игроков сильнее этого ары, зачем он нужен?

      0
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      Рейтинг: +5519

      _Marqella_ 1 марта, 14:53

      Нормальный игрок,не более того...Чего так все истерят за Захарьяна..

      0
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      Рейтинг: +743

      Азбука 1 марта, 12:34

      А теперь его агент отбил потуги Челси и собирается пристроить в Галатасарай.

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      Рейтинг: +67524

      portero 1 марта, 11:54

      Мафия по пилению бабла в Зените.....

      1
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 1 марта, 11:47

      Патамушта криваног...)))

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