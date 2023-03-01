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Стало известно, почему Захарян не перешел в «Зенит»

1 марта 2023, 11:29
4

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, почему петербуржцы не подписали Арсена Захаряна. В итоге игрок оказался в «Динамо».

«Захарян как не попал в «Зенит»? Ни для кого не секрет, что [на тот момент ответственный за спортивный блок] Вячеслав Малафеев сказал Арсену, что у него должен быть другой агент. Много таких разговоров — нужен правильный агент. Захарян развернулся, ушел в «Динамо», стал игроком основного состава и одним из лучших футболистов РПЛ. А мог в «Зените» играть», – сказал Дзюба.

  • 19-летний Захарян в системе «Динамо» с 2017 года.
  • Агент Захаряна – Павел Андреев.
  • Летом купить Захаряна пытался «Челси».

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Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Дзюба Артем Захарян Арсен
Комментарии (4)
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portero
1677660861
Мафия по пилению бабла в Зените.....
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Азбука
1677663282
А теперь его агент отбил потуги Челси и собирается пристроить в Галатасарай.
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_Marqella_
1677671601
Нормальный игрок,не более того...Чего так все истерят за Захарьяна..
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paracetamol
1677673253
В Зените 15 игроков сильнее этого ары, зачем он нужен?
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